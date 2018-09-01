В Исаклинском районе в ДТП на встречке погибли пять человек

В субботу, 1 сентября, в 8:20 на трассе М-5 "Урал" в Исаклинском районе в ДТП погибли пять человек, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что водитель автомобиля Toyota, двигаясь по автодороге М-5 "Урал" со стороны Уфы в сторону Самары, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем Volvo, двигающимся со стороны областного центра в направлении Уфы.

После чего с автомобилем Toyota сталкивается легковой автомобиль, двигающийся позади него в попутном направлении, а грузовой автомобиль сталкивается с автомобилем Mitsubishi. В результате ДТП погибли пять человек, находившиеся в автомобиле Toyota.

В настоящее время сотрудники полиции регулируют дорожное движение по трассе и устанавливают личности пострадавших. По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.