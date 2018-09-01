Гол Корниленко принес "Крыльям" первую домашнюю победу в сезоне

В матче шестого тура Российской Премьер-лиги "Крылья Советов" на "Самара Арене" обыграли махачкалинский "Анжи" — 1:0.

Единственный гол самарцы забили на 83-й минуте. Виталий Денисов выполнил подачу с углового прямо на голову Сергею Корниленко, который отправил мяч в сетку ворот гостей.

Победа над "Анжи" стала первой для "Крыльев" на "Самара Арене" в Премьер-лиге. Следующий матч команда Андрея Тихонова проведет в Туле против местного "Арсенала". Дата и время проведения этой встречи будут определены позднее.

На матче присутствовало 19519 зрителей.