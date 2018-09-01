Гол Корниленко принес "Крыльям" первую домашнюю победу в сезоне

В матче шестого тура Российской Премьер-лиги "Крылья Советов" на "Самара Арене" обыграли махачкалинский "Анжи" — 1:0.
Единственный гол самарцы забили на 83-й минуте. Виталий Денисов выполнил подачу с углового прямо на голову Сергею Корниленко, который отправил мяч в сетку ворот гостей.
Победа над "Анжи" стала первой для "Крыльев" на "Самара Арене" в Премьер-лиге. Следующий матч команда Андрея Тихонова проведет в Туле против местного "Арсенала". Дата и время проведения этой встречи будут определены позднее.
На матче присутствовало 19519 зрителей.
Последние комментарии
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))
Я уже тута)))), красота, ВСЁ хорошо пока)