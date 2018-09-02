В Самаре может появиться филиал Третьяковской галереи

Филиал Третьяковской галереи может разместиться в здании Фабрики-кухни — памятнике архитектуры эпохи конструктивизма, об этом рассказали зампред совета при губернаторе по вопросам стратегического развития Самарской области Александр Хинштейн, врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов и генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, побывавшая с визитом в Самаре 1 сентября.

Зельфира Трегулова, прибыв в Самару по приглашению врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и зампреда совета при губернаторе по вопросам стратегического развития Самарской области Александра Хинштейна, посетила самарские музеи.

"Я третий раз в Самаре. Первый визит состоялся 25 лет назад и тогда я имела возможность общаться с легендарным директором Художественного музея Анеттой Яковлевной Басс, — рассказала Зельфира Трегулова. — В то время проходила выставка русского авангарда трех крупнейших музеев мира, и Самарский художественный музей участвовал в ней с десятком абсолютно уникальных вещей. Я вновь вернулась в этот музей и удивилась значимости, знаковости вещей, которые здесь хранятся (в первую очередь, это работы художников русского авангарда) и самоотверженности тех людей, которые работают в музее".

Помимо Художественного, директор Третьяковской галереи побывала и в музее Модерна, который, по ее словам, стал настоящим открытием.

"Это музей, которому может позавидовать Москва и любой другой город, а если говорить о музее для детей "Зеленка", то это просто образец. Я считаю необходимо нашим сотрудникам, которые занимаются детскими программами, приехать сюда и пообщаться с коллегами, познакомиться с этим музеем, организованным на грант Фонда Потанина, с которым Третьяковская галерея тесно сотрудничает в области образовательных программ".

Главным же пунктом визита директора Третьяковки стало здание Фабрики-кухни, находящееся сейчас на реконструкции.

"Мне трудно вспомнить другое здание в нашей стране, которое было бы столь интересно по своему замыслу, конфигурации и по исполнению, — сказала после осмотра Фабрики-кухни Зельфира Трегулова. — Сейчас, когда мы стоим уже в очищенном от различных наслоений конструкции, видим невероятные достоинства этого здания, потрясающее внутреннее пространство, становится понятно, что его нужно использовать как важнейший культурный, художественный, просветительский центр. Нам будет очень интересно работать над этим проектом".

Зельфира Трегулова также пояснила, что окончательное решение примет министерство культуры России и лично министр культуры Владимир Мединский.

"Со своей стороны могу сказать, — добавила директор Третьяковской галереи, — что это место с невероятным потенциалом и с невероятными возможностями. И Самара — город, который нуждается в таких выставочных пространствах. Но главное, здесь есть люди, на которых можно опереться, на которых можно положиться, опытом которых можно воспользоваться, и это радует. Это означает, что расхожее представление, будто все сосредоточено в Москве и Петербурге, несправедливо. Иногда в регионах предлагают гораздо более оригинальные, свежие идеи, с гораздо меньшим расходованием бюджетных денег и человеческих ресурсов".

По словам Зельфиры Трегуловой, в филиале Третьяковки могут разместиться не только постоянные экспозиции. Работа филиала подразумевает и, конечно же, огромный объем общеобразовательных программ, специальных занятий с детьми, подростками, демонстрацию фильмов и лектории, то есть все то, что реализуется в Третьяковской галерее, на Крымском валу.

"И, конечно, учитывая особенности этого здания, — сказала Зельфира Трегулова, — и то, что в Самаре можно увидеть и познакомиться с искусством конца XIX — начала XX века, искусством эпохи авангарда, с культурой модерна, а мы как раз фокусируемся на искусстве последних ста лет, я думаю, не будет никакого противоречия между присутствием здесь Третьяковской галереи с искусством ХХ века и программами, которые планировали здесь осуществлять ранее, в рамках работы Средневолжского филиала Государственного центра современного искусства, который несколько лет назад был объединен с Государственным выставочным центром "РОСИЗО".

Зельфира Трегулова внимательно осмотрела здание и познакомилась с проектом реконструкции, после чего отметила, что если будет принято положительное решение, то она приедет уже со своей командой.

"Для нас визит директора Третьяковской галереи — очень важное событие, — поделился мнением Александр Хинштейн, — Вместе с врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым мы выходим с инициативой к министру культуры страны о создании на базе Фабрики-кухни филиала Третьяковской галереи. Первого филиала в России. В настоящее время в трех регионах страны идет строительство центров, которые будут представлять сразу три крупнейших музея — Русский музей, Третьяковку и Эрмитаж, но именно Третьяковского филиала за пределами Москвы еще нет нигде. Учитывая все обстоятельства, учитывая, что Третьяковская галерея — один из символов нашей страны, для нас это проект невероятного потенциала, невероятной мощности. Для нас было важно, чтобы Зельфира Исмаиловна посмотрела здание своими глазами, высказала свое мнение. Нам очень жаль, что с уходом Дмитрия Игоревича из региона в свое время все наши начинания по спасению уникального памятника, были свернуты. Сегодня мы, по сути дела, возвращаем долги, потому что Фабрика-кухня — это достояние не только Самары, не только региона, это достояние всей страны".

Во время своего визита директор Третьяковской галереи, помимо музеев побывала также на и Самарской набережной, познакомилась с достопримечательностями: памятником основателю города Князю Засекину, скульптурной композицией "Бурлаки на Волге".

"Главная цель визита Зельфиры Трегуловой, — это расширение сотрудничества с Государственной Третьяковской галереей, — рассказал Сергей Филиппов. — Это музей мирового уровня, являющийся брендом страны, и для Самары открытие филиала Третьяковской галереи означает начало нового жизненного этапа. Это приобретение статуса совсем не провинциального уровня. Но окончательное решение может быть принято только на уровне министерства культуры Российской Федерации. И если это решение будет принято, то появится уникальный шанс для развития не только самарских музеев, но и в принципе, культуры Самарской области. Это, безусловно, подъем на новый качественный уровень".