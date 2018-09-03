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Общество

В Самарской области вспомнят жертв Беслана

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата России была установлена в 2005 году в связи с трагическими событиями в Беслане, когда боевики захватили одну из городских школ. В результате теракта в школе № 1 погибли более 300 человек, среди них более 150 детей.

В образовательных учреждениях Самарской области пройдёт цикл мероприятий, посвящённых этому трагическому событию. Помимо классных часов и уроков безопасности учащиеся примут участие в спортивных состязаниях, организуют линейки и акции.

Так, 3 сентября в селе Августовка Большечерниговского района учащиеся образовательного центра проведут акцию "Мы помним тебя, Беслан!". В ходе мероприятия, которое состоится в историко-краеведческом музее, ребята ознакомятся с хроникой событий, посвятят погибшим минуту молчания.

В районном центре Большая Глушица в рамках акции "Мы — вместе. Мы — против террора" дети вместе с родителями раздадут листовки с информацией о Дне солидарности в борьбе с терроризмом.

Учащиеся школы № 2 ст. Шентала проведут Час памяти жертв терроризма.

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