В Самарской области вспомнят жертв Беслана

3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата России была установлена в 2005 году в связи с трагическими событиями в Беслане, когда боевики захватили одну из городских школ. В результате теракта в школе № 1 погибли более 300 человек, среди них более 150 детей.
В образовательных учреждениях Самарской области пройдёт цикл мероприятий, посвящённых этому трагическому событию. Помимо классных часов и уроков безопасности учащиеся примут участие в спортивных состязаниях, организуют линейки и акции.
Так, 3 сентября в селе Августовка Большечерниговского района учащиеся образовательного центра проведут акцию "Мы помним тебя, Беслан!". В ходе мероприятия, которое состоится в историко-краеведческом музее, ребята ознакомятся с хроникой событий, посвятят погибшим минуту молчания.
В районном центре Большая Глушица в рамках акции "Мы — вместе. Мы — против террора" дети вместе с родителями раздадут листовки с информацией о Дне солидарности в борьбе с терроризмом.
Учащиеся школы № 2 ст. Шентала проведут Час памяти жертв терроризма.
Последние комментарии
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
не тронь памятник а то я те твои кресты тоже поломаю
и попробуй докажи, что ты прав... - никаких праФ!
Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...