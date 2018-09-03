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Суды Происшествия

Наркозависимый самарец требует с государства 10 млн руб. за незаконное лишение свободы

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Октябрьском райсуде Самары началось рассмотрение иска 46-летнего жителя Самары Станислава Н., который требует с государства 10 млн руб. за незаконное содержание в неволе на протяжении нескольких лет.

Мужчина попал за решетку по решению Самарского райсуда от 1 сентября 2015 года. Ему дали 10 лет колонии строгого режима за незаконные действия с наркотиками.

Согласно обвинению, выдвинутому линейным отделом транспортной полиции, 21 октября 2014 г. Станислав нашел под деревом у третьего причала сигаретную пачку "Кент" с упакованным в ней наркотиком и хранил в течение 20 минут. Полицейские, проводившие оперативное мероприятие "наблюдение", взяли его на ул. Пионерской напротив речного вокзала и доставили в отделение, где был составлен протокол.

Стражи порядка наблюдали за гражданином, видимо, потому, что тот был наркоманом и ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности по ст. 228 УК РФ. К тому же на тот момент он отбыл условный срок за кражу велосипеда.

Станислав же рассказал суду, что в тот день его приятель, который был должен ему некоторую сумму, позвонил и сообщил, что отдаст долг наркотиком, который можно забрать в закладке на Речном вокзале. Придя с женой в указанное место, они заподозрили что-то неладное и решили закладку не брать. Однако через несколько минут мужчину задержали и отвели в полицию. Там Станиславу в карман положили пачку с запрещенным веществом и разъяснили, что либо этот наркотик он возьмет на себя, либо вещество найдут у него дома, и тогда жену отправят "на нары". Мужчина "признался". Адвокат по назначению следователя приехал в конце допроса и молча подписал все бумаги. По словам Станислава, в тот момент он оказался слишком сговорчивым, потому что был "под кайфом".

В январе 2015 г. в том же райсуде федеральный судья Николай Черняков оправдал Станислава. Но государственный обвинитель опротестовал это решение. Вторая инстанция отменила приговор и отправила дело на новое рассмотрение. На сей раз в обвинении разбирался судья Александр Саломатин, который посчитал доказательства вины убедительными, и Станислава отправили в колонию. Причем транспортная прокуратура обжаловала решение, не согласившись со строгим режимом отбывания наказания, якобы у осужденного особо опасный рецидив и потому ему следует сидеть также на особом режиме.

Однако защита не успокоилась после неудачи с обжалованием в Самарском областном суде и дошла до Москвы.

"В Президиуме Верховного Суда согласились с тем, что рассмотрение кассационной жалобы на второй приговор тем же судьей, который ранее рассматривал апелляционную жалобу на первый приговор, незаконно", — рассказал корреспонденту издания адвокат Дмитрий Казаков.

После долгих мытарств по инстанциям дело Станислава Н. в третий раз оказалось в районном суде.

Федеральный судья Ольга Коваленко по ходатайству защиты затребовала из Ленинского райсуда материалы уголовного дела о незаконном обороте наркотиков в отношении Кундулукова. При рассмотрении этого дела в 2012 г. ныне покойный Олег Карпов, подписавший в качестве понятого протоколы об изъятии наркотиков и у Кундулукова, и у Станислава Н., сообщил, что сотрудничает с полицией на платной основе. Тогда государственному обвинителю пришлось отказаться от обвинения. На разбирательстве же в Самарском райсуде Карпов отрицал знакомство с оперативниками.

Второй понятой Кискин тоже оказался не случайным прохожим, о чем поведали запрошенные судом распечатки его телефонных соединений.

В результате адвокату удалось доказать суду, что дело в отношении его клиента грубо сфальсифицировано, и добиться оправдания. В апелляционной инстанции этот приговор устоял и 13 июня вступил в законную силу.

По словам Дмитрия Казакова, пока шло это разбирательство, его подзащитный находился в местах лишения свободы и теперь имеет право на реабилитацию, в том числе в виде выплаты компенсации за причиненный моральный вред.

Гид потребителя

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Hillary Ouatro 22 августа 2018 11:21 Суд удовлетворил иск ФСИН на 2,2 млрд руб. к осужденному за мошенничество Александру Реймеру

Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

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А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.

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Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!

Evgenii Voychak 29 июля 2018 20:21 Сызранца приговорили к восьми годам колонии за хранение и сбыт наркотиков

ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...

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