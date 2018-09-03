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Преступления Происшествия

Дело банды нефтеврезчиков, пытавшейся подкупить ФСБ, ушло в суд

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре завершено расследование уголовного дела членов ОПГ нефтеврезчиков Эдуарда Кривенко, Андрея Трубникова, Андрея Целых, Раиля Розакова, Дмитрия Одинокова, Рустама Холмамадова и Александра Шалдыбина.

В зависимости от роли каждого их обвиняют в краже из нефтепровода в особо крупном размере, даче взятки должностному лицу и посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, не позже ноября 2016 г. Кривенко и Трубников создали преступную группу для краж из нефтепроводов. В нее входили еще несколько человек, в том числе Розакова, Целых и Одинокова.
В декабре 2016 г. участники ОПГ сделали врезку на магистральном нефтепроводе "Гурьев-Куйбышев" АО "Трасннефть-Приволга" в пос. Просвет Волжского района. Отвод от нефтепровода шел в арендованный ангар, где нефть наливали в автоцистерны.

Всего с февраля по март 2017 г. злоумышленники похитили 2,6 тыс. т сырья стоимостью свыше 45 млн рублей.

При этом, по версии следствия, Кривенко и Трубникова с декабря 2016 г. по март 2017 г. через посредников Холмамадова и Шалдыбина передали сотрудникам УФСБ России по Самарской области, участвовавшим в оперативном мероприятии, взятку — всего 425 тыс. рублей. За это они хотели, чтобы правоохранители предупреждали их о возникновении опасности для деятельности ОПГ.

Напомним, 17 марта 2017 г. у здания речного порта в Самаре Холмамадов и Шалдыбин пытались подкупить сотрудника ФСБ, который начал "копать" под ОПГ. Их задержали и обвинили в даче взятки в крупном размере.

А уже следующей ночью, с 17 на 18 марта, ФСБ провела спецоперацию на территории незаконно работающей нефтебазы в Волжском районе. В итоге были задержаны еще пять предполагаемых членов ОПГ, а также обнаружены пять полных автобойлеров со 115 т нефти и отвод, ведущий в нефтепровод.

Уголовное дело Кривенко, Трубникова, Целых, Розакова, Одинокова, Холмамадова и Шалдыбина с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Самарского района Самары для рассмотрения.

Уголовное дело других членов преступной группы выделено в отдельное производство и направлено полиции для дальнейшего расследования.

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