16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Осужденный за мошенничество глава Нефтегорского района сложил свои полномочия Областные власти замещают коммерческие кредиты муниципалитетов бюджетными Виталий Ащепков: "Важно, что малым городам стало уделяться особое внимание" Владимир Классен: "Важно, что стратегическая сессия по малым городам стала частью региональной политики их поддержки" Замглавы Бора на стратегической сессии в Новокуйбышевске рассказал об опыте реализации проекта "Бережливый город"

Муниципалитеты Власть и политика

В Самаре 15 сентября откроется сельскохозяйственная ярмарка

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 14
Версия для печати

В понедельник, 3 сентября, в городской администрации под председательством главы Самары Елены Лапушкиной состоялось еженедельное совещание, на котором обсудили организацию работы осенних сельскохозяйственных ярмарок.

Руководитель департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Александр Андриянов рассказал, что в этом году организовано восемь муниципальных ярмарок.

"Часть ярмарок, например, в Куйбышевском районе на Пугачевском тракте, в Промышленном районе на Московском шоссе и в Костромском переулке уже действуют. Более крупные ярмарки, такие, как на площади Куйбышева и на Физкультурной, начнут работу 15 сентября", — сообщил Александр Андриянов.

Муниципальные ярмарки будут работать с 8:00 до 18:00 каждые выходные до 3 ноября за исключением ярмарки на площади Куйбышева — она будет открыта для посещения до 25 ноября.

Кроме того, в этом году ярмарка на площади Куйбышева будет проводится в новом формате: на площади разместят несколько шатров. Размер самого крупного шатра составит 20×25 метров на 32 торговых места, размер еще 24 шатров составит 6×6 — это 48 торговых мест. Основную часть ярморочного городка составит 216 стилизованных торговых палаток. Общее количество мест в этом году увеличится с 240 до 296. При этом 40 мест будет выделено для торговли пенсионеров на безвозмездной основе.
Традиционно на продовольственной ярмарке на площади Куйбышева будут представлены товары сельхозпроизводителей со всей области. По словам Александра Андриянова, количество поданных заявок уже составило 246.

"Для привлечения местных товаропроизводителей главам администраций муниципальных районов области направлены информационные письма с просьбой пригласить к участию в городских ярмарках заинтересованных предпринимателей и предприятия. На наше приглашение уже откликнулись 19 районов, при этом больше всего заявок подали Волжский, Красноярский, Красноармейский и Приволжский районы", — пояснил руководитель департамента.

Кроме того, принять участие в самарских ярмарках изъявили желание фермеры из Марий Эл и Татарстана, а также из Саратовской, Пензенской и Оренбургской областей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Ваганов 16 августа 2018 15:04 Евгений Кришталь уходит с поста директора МАУ "Парки Самары"

Не иначе как в Росгвардия начала передел сфер влияния...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 06:14 Власти Самары получили право распоряжаться городскими лесопарками

Поле деятельности огромно,только в Кировском и Красноглинском от просек до 19 км и Управленческого.

Владимир Ваганов 12 апреля 2018 16:54 В гордуме Самары обсудили работы по ликвидации аварийных деревьев

Вывод:Пока бегаешь по комиссиям,деревья будут падать на людей, а Леонид Дюгаев всегда найдёт отмазку. На деревья, господа из управления, на деревья! По вас лесоразработки горькими слезами плачут!

я СССР 24 марта 2018 04:24 Елена Лапушкина: "Решение жителей по стене на площади Славы для нас стало удивительным"

почему в документе не было строки убрать совсем? ни к чему там ЭТО!!!!!!

Art Markin 03 марта 2018 06:35 УФАС возбудило дело в отношении мэрии Самары за выделение площадок под торговлю елками без торгов

А не может УФАС как-то ограничить эту торговлю? Который года к ночи 31 декабря и половина завезенных в город елок не раскупается. Зачем зазря губить леса? Местным властям -то наплевать, им главное собрать с кавказских торговцев побольше бабла себе в карман. Может экологи проснутся.

Фото на сайте

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Красноярский район поделился опытом лучших муниципальных практик

Красноярский район поделился опытом лучших муниципальных практик

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30