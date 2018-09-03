В Самаре 15 сентября откроется сельскохозяйственная ярмарка

В понедельник, 3 сентября, в городской администрации под председательством главы Самары Елены Лапушкиной состоялось еженедельное совещание, на котором обсудили организацию работы осенних сельскохозяйственных ярмарок.

Руководитель департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Александр Андриянов рассказал, что в этом году организовано восемь муниципальных ярмарок.

"Часть ярмарок, например, в Куйбышевском районе на Пугачевском тракте, в Промышленном районе на Московском шоссе и в Костромском переулке уже действуют. Более крупные ярмарки, такие, как на площади Куйбышева и на Физкультурной, начнут работу 15 сентября", — сообщил Александр Андриянов.

Муниципальные ярмарки будут работать с 8:00 до 18:00 каждые выходные до 3 ноября за исключением ярмарки на площади Куйбышева — она будет открыта для посещения до 25 ноября.

Кроме того, в этом году ярмарка на площади Куйбышева будет проводится в новом формате: на площади разместят несколько шатров. Размер самого крупного шатра составит 20×25 метров на 32 торговых места, размер еще 24 шатров составит 6×6 — это 48 торговых мест. Основную часть ярморочного городка составит 216 стилизованных торговых палаток. Общее количество мест в этом году увеличится с 240 до 296. При этом 40 мест будет выделено для торговли пенсионеров на безвозмездной основе.

Традиционно на продовольственной ярмарке на площади Куйбышева будут представлены товары сельхозпроизводителей со всей области. По словам Александра Андриянова, количество поданных заявок уже составило 246.

"Для привлечения местных товаропроизводителей главам администраций муниципальных районов области направлены информационные письма с просьбой пригласить к участию в городских ярмарках заинтересованных предпринимателей и предприятия. На наше приглашение уже откликнулись 19 районов, при этом больше всего заявок подали Волжский, Красноярский, Красноармейский и Приволжский районы", — пояснил руководитель департамента.

Кроме того, принять участие в самарских ярмарках изъявили желание фермеры из Марий Эл и Татарстана, а также из Саратовской, Пензенской и Оренбургской областей.