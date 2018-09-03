В "Художественном" состоялась премьера фильма "Константин Головкин. История дома со слонами"

В кинотеатре "Художественный" 29 августа состоялась премьера исторического документально-постановочного фильма "Константин Головкин. История дома со слонами".

Личность Головкина настолько многогранна, что в отмеренных хронометражем 20 минутах, конечно, обо всем не рассказать. Талантливый художник, запечатлевавший самарское Заволжье, меценат, фотограф, чьи открытки о Самаре в свое время расходились огромными тиражами, и на этом удачливый купец тоже делал свое состояние. Сейчас, спустя столетие, о Самаре XIX - начала ХХ века мы судим в том числе и по фотографиям и открыткам Головкина. А еще Головкин - изысканный франт, самарский денди, разъезжавший по городу на автомобиле.

Как рассказывается в фильме, священник, который должен был венчать Константина Головкина с Екатериной Тетюковой, испугавшись рева и грохота подъезжающего автомобиля, бежал из церкви, а в следующий раз "железного коня" молодоженам пришлось оставлять за несколько кварталов от церкви.

А еще Константин Головкин - коллекционер, путешественник… И все же фильм, снятый питерской компанией "Урсус-фильм", вызывает чувство радости от знакомства с личностью Головкина, чувство гордости и одновременно печали. А последний кадр еще долго остается в памяти. Семейство Головкина - жена, любимая дочь, близкие семейству люди - добродушные, беззаботные, в светлых одеждах стоят на веранде "Дачи со слонами", смотрят вдаль… Камера отъезжает, поднимается выше и выше, и взгляду открывается уже современная Самара с выросшими за последние десятилетия многоэтажками, офисными центрами… Камера поднимается еще - Волга, стоящие на берегу лодочки, катера - и уменьшающийся с каждой секундой дом исчезает почти бесследно…

В документально-игровом фильме участвовали не только профессиональные актеры (роль Головкина исполнил Ярослав Тимофеев, роль его супруги Катеньки - Елена Голикова), но и архитекторы, историки, краеведы, коллекционеры. Съемки проходили в Загородном парке, Госархиве, на улицах города и, конечно, на "Даче со слонами".

"Вот мы сидим в доме Головкина, но, понимаете, мы сидим в снах Головкина, - говорит в фильме краевед Михаил Перепелкин, - прежде чем этот дом появился здесь, на берегу Волги, он его видел месяцы, годы в своих снах. Он мечтал о нем…"

"Дача со слонами" уже в наше время, забытая, закрытая от посторонних глаз, заросшая порослью кленов, не могла оставить в покое и режиссера Наталью Чернышову. Собственно говоря, история создания фильма началась со знакомства с домом, вернее, с магнитика. "В 2010 году я впервые оказалась в Самаре. И уже перед отъездом приобрела сувенир - магнитик с изображением "Дачи со слонами". К сожалению, продавец тогда не смогла объяснить, чей этот дом и где именно он находится, - рассказывала режиссер и автор сценария еще год назад во время съемок. - И уже вернувшись в Питер, я выяснила, что дом принадлежал Константину Головкину, личность которого меня просто поразила. И видите, все это теперь выливается в фильм".

Идея Натальи Чернышовой приглянулась питерской кинокомпании "Урсус-фильм", проект поддержали в Министерстве культуры РФ, и в мае 2017 года съемочная группа приступила к съемкам.

Спустя год на показе уже готовой картины в кинотеатре "Художественный" о том, как проходили съемки, об атмосфере рассказывали участники событий, на презентацию фильма приехали и генеральный продюсер картины, известный российский актер и режиссер Александр Тютрюмов, и продюсер Анна Тютрюмова.

Вечер же начался с презентации концепции дальнейшего использования "Дачи со слонами". Как когда-то Головкин мечтал о музее - Храме наук и искусств: это был один из его нереализованных проектов, проект музея будущего. Сегодня мечтают о том, чтобы в его особняке открылся музей, в котором разместились бы выставки, повествующие о самарском купечестве, о стиле "модерн", о дачной культуре и летней жизни самарцев в начале ХХ века. На садово-парковой территории особняка планируют открыть и музей ландшафтной культуры со спуском к воде. Часть пространства, конечно, будет посвящена хозяину Дома. Предполагается, что в музее будет использовано именно то оборудование, которое когда-то спроектировал Константин Головкин для музея своей мечты.