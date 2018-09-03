В "Художественном" состоялась премьера фильма "Константин Головкин. История дома со слонами"

В кинотеатре "Художественный" 29 августа состоялась премьера исторического документально-постановочного фильма "Константин Головкин. История дома со слонами".
Личность Головкина настолько многогранна, что в отмеренных хронометражем 20 минутах, конечно, обо всем не рассказать. Талантливый художник, запечатлевавший самарское Заволжье, меценат, фотограф, чьи открытки о Самаре в свое время расходились огромными тиражами, и на этом удачливый купец тоже делал свое состояние. Сейчас, спустя столетие, о Самаре XIX - начала ХХ века мы судим в том числе и по фотографиям и открыткам Головкина. А еще Головкин - изысканный франт, самарский денди, разъезжавший по городу на автомобиле.
Как рассказывается в фильме, священник, который должен был венчать Константина Головкина с Екатериной Тетюковой, испугавшись рева и грохота подъезжающего автомобиля, бежал из церкви, а в следующий раз "железного коня" молодоженам пришлось оставлять за несколько кварталов от церкви.
А еще Константин Головкин - коллекционер, путешественник… И все же фильм, снятый питерской компанией "Урсус-фильм", вызывает чувство радости от знакомства с личностью Головкина, чувство гордости и одновременно печали. А последний кадр еще долго остается в памяти. Семейство Головкина - жена, любимая дочь, близкие семейству люди - добродушные, беззаботные, в светлых одеждах стоят на веранде "Дачи со слонами", смотрят вдаль… Камера отъезжает, поднимается выше и выше, и взгляду открывается уже современная Самара с выросшими за последние десятилетия многоэтажками, офисными центрами… Камера поднимается еще - Волга, стоящие на берегу лодочки, катера - и уменьшающийся с каждой секундой дом исчезает почти бесследно…
В документально-игровом фильме участвовали не только профессиональные актеры (роль Головкина исполнил Ярослав Тимофеев, роль его супруги Катеньки - Елена Голикова), но и архитекторы, историки, краеведы, коллекционеры. Съемки проходили в Загородном парке, Госархиве, на улицах города и, конечно, на "Даче со слонами".
"Вот мы сидим в доме Головкина, но, понимаете, мы сидим в снах Головкина, - говорит в фильме краевед Михаил Перепелкин, - прежде чем этот дом появился здесь, на берегу Волги, он его видел месяцы, годы в своих снах. Он мечтал о нем…"
"Дача со слонами" уже в наше время, забытая, закрытая от посторонних глаз, заросшая порослью кленов, не могла оставить в покое и режиссера Наталью Чернышову. Собственно говоря, история создания фильма началась со знакомства с домом, вернее, с магнитика. "В 2010 году я впервые оказалась в Самаре. И уже перед отъездом приобрела сувенир - магнитик с изображением "Дачи со слонами". К сожалению, продавец тогда не смогла объяснить, чей этот дом и где именно он находится, - рассказывала режиссер и автор сценария еще год назад во время съемок. - И уже вернувшись в Питер, я выяснила, что дом принадлежал Константину Головкину, личность которого меня просто поразила. И видите, все это теперь выливается в фильм".
Идея Натальи Чернышовой приглянулась питерской кинокомпании "Урсус-фильм", проект поддержали в Министерстве культуры РФ, и в мае 2017 года съемочная группа приступила к съемкам.
Спустя год на показе уже готовой картины в кинотеатре "Художественный" о том, как проходили съемки, об атмосфере рассказывали участники событий, на презентацию фильма приехали и генеральный продюсер картины, известный российский актер и режиссер Александр Тютрюмов, и продюсер Анна Тютрюмова.
Вечер же начался с презентации концепции дальнейшего использования "Дачи со слонами". Как когда-то Головкин мечтал о музее - Храме наук и искусств: это был один из его нереализованных проектов, проект музея будущего. Сегодня мечтают о том, чтобы в его особняке открылся музей, в котором разместились бы выставки, повествующие о самарском купечестве, о стиле "модерн", о дачной культуре и летней жизни самарцев в начале ХХ века. На садово-парковой территории особняка планируют открыть и музей ландшафтной культуры со спуском к воде. Часть пространства, конечно, будет посвящена хозяину Дома. Предполагается, что в музее будет использовано именно то оборудование, которое когда-то спроектировал Константин Головкин для музея своей мечты.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?