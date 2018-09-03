В Самаре обсуждают будущее исторического центра города

В понедельник, 3 сентября, в летнем театре Струковского сада архитекторы, экономисты, социологи обсуждали перспективы инфраструктуры, созданной к чемпионату мира по футболу. Дискуссия прошла в рамках воркшопа по бесконфликтной реновации городской среды "Самара — открытый город", который проходит в областной столице с 30 августа по 9 сентября.

К обсуждению были приглашены как известные российские архитекторы, среди который создатель Крымской набережной в Москве и нового облика парка Горького, партнер бюро "Wowhaus" Олег Шапиро, промышленный дизайнер с мировым именем Владимир Пирожков или партнер КБ "Стрелка" Алексей Муратов, так и руководство города и области. Одним из самых заинтересованных участников дискуссии стал глава Самарской области Дмитрий Азаров.

Руководитель области заметил, что общественные пространства нового типа в Самаре стали создаваться не так давно, начало этим процессам положила реконструкция набережной в 2011 году. "Тогда у нас в городе появилось первое за многие годы общественное пространство, куда люди стали приходить с удовольствием. Именно тогда стало активно продвигаться позиционирование Самары как города-курорта", — напомнил Дмитрий Азаров.

По словам главы региона, раньше областной центр воспринимался только как "город для работы", сейчас же Самара должна быть не только местом, где можно зарабатывать, но и городом, в котором комфортно жить.

"Постепенно город начал меняться, и огромный импульс для развития дал чемпионат мира по футболу. Теперь очень важно не потерять его наследие, не допустить деградации уже созданных общественных пространств и дать новый импульс территории вокруг стадиона "Самара Арена", — сказал руководитель области.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что региональные власти прилагают серьезные усилия, чтобы реновация охватила не только туристические маршруты, где уже проведена работа в рамках подготовки к ЧМ-2018, но и всю территорию исторических районов города. "Мы должны создать условия, создать механизмы сохранения и приумножение исторического наследия и продолжить развитие удивительного потенциала Самары", — уверен глава области.

Дмитрий Азаров добавил, что ЧМ-2018 раскрыл потенциал областной столицы как одного из туристических центров страны. "Самара стала четвертым городом по туристическому потоку во время ЧМ-2018. Мы убедились в собственных силах, что у нас есть все, чтобы создать новые импульсы для привлечения внимания к нашему городу, к нашему региону в целом. Все это работает на благо Самарской области и всех ее жителей", — отметил руководитель региона.

Глава региона подчеркнул: сохранение исторического и архитектурного наследия формирует совершенно иной менталитет у горожан, способствует патриотизму. "Без любви к родной земле вряд ли возможно работать на ее процветание. Очень важно, что сейчас все больше людей охвачены этой идеей восстановления и бесконфликтной реновации исторической части города", — сказал Дмитрий Азаров и заметил, что в этой работе необходимо внимательно отнестись к тому опыту, который был накоплен в других городах нашей страны.

Кстати, эксперты серьезно расширили тезис главы региона об использовании накопленного опыта. Так, Олег Шапиро рассказал, что Самара по своей структуре похожа на израильский Тель-Авив и американский Сан-Франциско.

"Тель-Авив — город-курорт, но долгое время развивался как промышленный центр, так же, как и Самара. Сейчас же на пляжах Тель-Авива, которые, как и в Самаре, вытянуты на протяжении всего города, отдыхают тысячи состоятельных граждан, в том числе и из нашей страны. Почему бы не перенять этот опыт. Или Сан-Франциско: все, чем он гордится — это небольшие деревянные дома, которые в 1960-е хотели снести. А самарские деревянные дома гораздо красивее. Надо это использовать", — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что для любого города важна уникальность и самобытность. "Давайте все вместе сделаем Самару уникальным городом, для этого есть все возможности", — сказал Шапиро и добавил, что в рамках воркшопа несколько групп студентов разрабатывают проекты нового использования общественных пространств Самары — улицы Куйбышева, пятой очереди набережной между бассейном ЦСК и улицей Вилоновской и прибрежной полосы от шестого причала до улицы Кутякова. Презентации концепций пройдут 8 сентября.

Алексей Муратов, в свою очередь, призвал обратить внимание на территорию стадиона "Самара Арена". "Территория огромная, 250 га, нужно грамотно ее использовать. Обсуждались различные проекты, от создания спортивного кластера до строительства социального жилья. Необходимо проработать все варианты, не забывая о том, что эта территория рассматривается как один из центров Самарско-Тольяттинской агломерации и о том, что эта территория должна быть "живой", — сказал Муратов.

Отдельно обсуждалась и тема сохранения архитектурного наследия старой Самары. Дмитрий Азаров сообщил, что сейчас областные власти ведут работу по присвоению этой части областного центра статуса исторического поселения. Помощник президента Республики Татарстан, уроженка Самары Наталия Фишман предложила пойти дальше, заметив, что исторический центр города может вполне претендовать на статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Глава региона заметил, что изучит подробнее этот вопрос.

В завершении круглого стола Дмитрий Азаров отметил, что с рядом инициатив по сохранению исторического центра областное правительство выходит на федеральный уровень. "Региональные власти внимательно изучают возможность расширения инструментария для реализации проекта безконфликтной реновации исторического центра. Уверен, что в ходе обсуждения будут предложены грамотные идеи для ее реализации", — заявил глава региона.