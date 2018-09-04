Анастасия Павлюченкова и Анастасия Севастова вышли в четвертьфинал US Open в парном разряде

Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова и латвийка Анастасия Севастова вышли в ¼ финала Открытого чемпионата США в парном разряде после победы над американским дуэтом Кэролайн Доудхайд — Кристина Макхэйл со счетом 6:4, 6:3, сообщает championat.com.

Матч продолжался 1 час 21 минуту. Павлюченкова и Севастова сделали один эйс, не совершили ни одной ошибки на подаче и реализовали три из восьми брейк-пойнтов. На счету соперниц одна подача навылет, одна двойная ошибка и один реализованный брейк из трех возможных.

В четвертьфинале Павлюченкова и Севастова сыграют с дуэтом Саманта Стосур (Австралия) — Чжан Шуай (Китай).