С площади Славы в Самаре стартовал автопробег десантников

Маршрут автопробега "Самара-Тольятти-Ульяновск-Пенза-Тамбов-Воронеж-Тула-Москва-Рязань-Самара". Организаторами выступили "Союз десантников России" совместно с Самарской региональной организацией ветеранов "Берет". А посвящен он 100-летнему юбилею Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантному училища имени Василия Маргелова

Приветствие главы региона Дмитрия Азарова зачитал врио зампредседателя правительства Самарской области — руководителя областного департамента по вопросам общественной безопасности Юрий Иванов.

На мероприятии присутствовали два легендарных десантных генерала Валерий Востротин и Владимир Шаманов. Именно он пояснил, почему десантники России решили дать старт автопробегу в Самаре: "Весной 1939 года из Казани в поселок Управленческий было перебазировано военно-пехотное училище № 1. Выпуск состоялся в мае 1941 года. Через три месяца после начала Великой Отечественной войны оно поменяло свой профиль и стало именоваться Куйбышевским парашютно-десантным училищем, которое тщательно скрывалось за номером войсковой части № 75021. Срок обучения личного состава тогда был 6 месяцев. В феврале 1942 года состоялся первый выпуск курсантов, все были направлены в десантные войска действующий армии. А в июле 1942 года выпускники ушли в основном на Сталинградский фронт. Многие из них пали смертью храбрых".

"В сентябре 1942 года Куйбышевское парашютно-десантное училище перебазировалось в Москву. А после войны десантников обучали в различных городах СССР.- добавил генерал Востротин.- 4 марта 1959 года в соответствии с директивой Главнокомандующего Сухопутными войсками Рязанское Краснознаменное высшее общевойсковое командное училище основанное в 1918 году объединили с Воздушно-десантным училищем, передислоцируется в город на Оке. Получается, что у училища есть мама Рязань и папа Куйбышев. Я его закончил в 1975 году и рад, что вместе со своими товарищами принимаю участие в пробеге. Одна из его целей это донести до людей историю училища ВДВ".

В городах запланированы концерты военно-патриотической песни десантной группы "Гвардия", посещение воинских частей ВДВ, экскурсионные программы, встречи с представителями органов власти, общественных движений и военно-патриотических клубов.

Многие самарские кадеты и курсанты участвовали в проводах десантников и пообщались с ветеранами, которые рассказали им о службе в ВДВ. "Я смотрю на этих ребят и понимаю, что они растут настоящими патриотами и, если понадобится, как один встанут на защиту нашей Родины", — отметил Герой России Игорь Станкевич.

А зампред совета при губернаторе по вопросам стратегического развития Самарской области Александр Хинштейн предложил налаживать более тесное сотрудничество между учебными заведениями губернии и рязанским училищем. Стоит отметит, что куйбышевское парашютно-десантое училище базировалось во время войны на территории нынешней школы № 127, а к ней встык располагается кадетский корпус МВД России.

Некоторые ученики самарских школ смогут познакомиться с училищем в ближайшие время. "Двое юнармейцев отправляются с нами в поход. Для них это будет настоящей школой жизни. Как меня молодого когда научили многому в училище ВДВ, так и сейчас мы будем передавать свой опыт молодежи. — рассказал президент Самарской общественной организации ветеранов "Берет" Алексей Тимошенко.- Сам я в молодости занимался в клубе юных десантников и в 14 лет совершил первые прыжки с парашютом. В момент поступления у меня уже было более 30 прыжков, и это приняли во внимание. В десантных войсках прослужил десять лет и никогда не жалел о своем выборе. Так, думаю, не пожалеют и те молодые ребята, которые изберут военную профессию".

Перед стартом участники автопробега возложили цветы к Вечному огню у "Скорбящей Матери-Родине".