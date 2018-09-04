Начальник колонии № 3: "Первый раз оступился и теперь раскаиваюсь"

Во вторник, 4 сентября, в Самарском областном суде рассматривали апелляционную жалобу на арест бывшего начальника новокуйбышевской ИК № 3 Андрея Гурьянова, которого задержали с поличным 22 августа по месту службы.

Следственные органы возбудили против него уголовное дело по статье "Получение взятки", и решением Самарского райсуда его отправили под стражу.

Напомним, 52-летнего Гурьянова обвиняют в том, что он получил от родственника осужденного 300 тыс. руб. за УДО. В возглавляемой им ранее мужской колонии строгого режима содержатся впервые осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Защита просила отпустить Гурьянова под домашний арест, ссылаясь на то, что у него есть хронические заболевания, он никуда не сбежит, так как на иждивении у него 78-летний отец-инвалид, и что полковник внутренней службы еще до возбуждения дела написал явку с повинной и стремился способствовать расследованию.

"Я 23 года безупречно служил в системе исполнения наказания, — сообщил арестованный суду. — Семь лет руководил одной колонией, девять лет — другой. Первый раз оступился и теперь раскаиваюсь в этом. Уже написал рапорт на увольнение и поэтому никаким способом не смогу препятствовать установлению истины по делу".

Однако между сторонами процесса существует разногласия по поводу квалификации действий полковника.

"Если бы начальник колонии непосредственно принимал решение об условно досрочном освобождении, тогда полученные им деньги считались бы взяткой, — пояснил адвокат Дмитрий Курмаев. — А выход из колонии раньше срока, назначенного приговором, возможен только по решению суда".

По словам адвоката, в аудиозаписях переговоров между Гурьяновым и Карапетяном, четко слышно, что полковник ведет речь именно об УДО, а это уже мошенничество, то есть завладение деньгами путем обмана.

Защита бьется за переквалификацию, так как осуждение за мошенничество не влечет лишение Гурьянова звания и ведомственной пенсии, и наказание ему будет более мягкое, чем за взятку.

Федеральный судья Ксения Мельникова отказала в удовлетворении жалобы и полковник останется под стражей до 22 октября.