Николай Игнатьев: Малым городам важно правильно определить свои конкурентные преимущества

Во вторник, 4 сентября в Тольятти на общественном региональном форуме "Стратегия лидерства" подводились итоги работы по формированию стратегии развития Самарской области. Об основных проблемах малых городов и путях их решения, обсуждавшихся на тематической стратегической сессии, рассказал президент ЗАО "Жигулевская аккумуляторная компания" (ГК "АКОМ") Николай Игнатьев.
Основные проблемы, общие для малых городов региона — это недостаточное развитие инфраструктуры, дефицит рабочих мест, с одной стороны, а с другой стороны — нехватка квалифицированных кадров, низкие доходы населения. "Знаю обо всех этих проблемах не понаслышке", — заметил Николай Игнатьев.
"Для Жигулевска проблема заключается еще и в том, что город не имеет тех преимуществ, связанных с присвоением статуса территории опережающего развития, которые есть у Тольятти", — добавил предприниматель.
В связи с этим Николай Игнатьев предложил рассмотреть возможность получения малыми городами соответствующих преференций, которые бы помогали им конкурировать с крупными городами. В свою очередь, задача малых городов, о чем говорилось на многих стратегических сессиях, определение своих конкурентных преимуществ.
В применении к Жигулевску, Николай Игнатьев таким преимуществом назвал уникальную природу, а значит здесь целесообразно развивать туризм, также не до конца используются логистические возможности города.
Еще одной возможностью для развития производства в малых городах и роста заработной платы сотрудников предприниматель назвал пилотный проект по повышению производительности труда, в котором участвует группа компаний "АКОМ".
Последние комментарии
Не иначе как в Росгвардия начала передел сфер влияния...
Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.
Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!
Поле деятельности огромно,только в Кировском и Красноглинском от просек до 19 км и Управленческого.
Долгий путь.