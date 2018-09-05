Николай Игнатьев: Малым городам важно правильно определить свои конкурентные преимущества

Во вторник, 4 сентября в Тольятти на общественном региональном форуме "Стратегия лидерства" подводились итоги работы по формированию стратегии развития Самарской области. Об основных проблемах малых городов и путях их решения, обсуждавшихся на тематической стратегической сессии, рассказал президент ЗАО "Жигулевская аккумуляторная компания" (ГК "АКОМ") Николай Игнатьев.

Основные проблемы, общие для малых городов региона — это недостаточное развитие инфраструктуры, дефицит рабочих мест, с одной стороны, а с другой стороны — нехватка квалифицированных кадров, низкие доходы населения. "Знаю обо всех этих проблемах не понаслышке", — заметил Николай Игнатьев.

"Для Жигулевска проблема заключается еще и в том, что город не имеет тех преимуществ, связанных с присвоением статуса территории опережающего развития, которые есть у Тольятти", — добавил предприниматель.

Итоговая стратегическая сессия определила ключевые направления развития региона Во вторник, 4 сентября, на площадке ПАО "АвтоВАЗ" в Тольятти прошел общественный региональный форум "Стратегия лидерства", на котором подводились итоги масштабной работы, проведенной в последние месяцы по формированию стратегии развития Самарской области. В работе сессии приняли участие руководители региональных и муниципальных органов власти, депутаты, общественники, руководители крупнейших предприятий, активные граждане.

В связи с этим Николай Игнатьев предложил рассмотреть возможность получения малыми городами соответствующих преференций, которые бы помогали им конкурировать с крупными городами. В свою очередь, задача малых городов, о чем говорилось на многих стратегических сессиях, определение своих конкурентных преимуществ.

В применении к Жигулевску, Николай Игнатьев таким преимуществом назвал уникальную природу, а значит здесь целесообразно развивать туризм, также не до конца используются логистические возможности города.

Еще одной возможностью для развития производства в малых городах и роста заработной платы сотрудников предприниматель назвал пилотный проект по повышению производительности труда, в котором участвует группа компаний "АКОМ".