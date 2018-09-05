В ЦУМ "Самара" искали взрывное устройство

В среду, 5 сентября, около шести часов утра в оперативные службы поступило сообщение о заминировании здания ЦУМ "Самара".

К ЦУМу прибыли полицейские, пожарные, медики скорой помощи, а сотрудники ДПС перекрыли ул. Вилоновскую от ул. Спортивной до Агибалова.

Перекрытие, кстати, осложнило движение транспорта в том районе по направлению "в город", так как сейчас перекрыто движение транспорта по ул. Урицкого от ул. Желябова до ул. Спортивной.

По словам работников ЦУМа, здание магазина обследовали специалисты, но, судя по всему, ничего опасного там не нашли, так как собравшихся у здания людей начали запускать в магазин около 10 часов утра. После чего представители чрезвычайных структур стали разъезжаться по местам службы, а проезд по ул. Вилоновской мимо ЦУМ "Самара" открыли для транспорта.