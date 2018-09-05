Пожар рядом с Приволжским боеприпасным испытательным полигоном тушат третий день подряд

В Красноармейском районе 3 сентября недалеко от поселка Нагорный и Чапаевска произошло возгорание сухой травы. Потушить его до сих пор не удалось.
По данным облМЧС, информация о ЧП поступила 3 сентября в 19:00, площадь возгорания на тот момент составляла 5 гектаров. Согласно сообщению, датированному 3 сентября, на месте работали 32 человека и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России 26 человек, 8 единиц техники. Угрозы жилым домам и объектам экономики нет. Более "свежих" данных о ЧП от МЧС не публиковалось.
Сколько человек задействовано сейчас и какова площадь возгорания, не известно.
По данным Службы спасения Самарской области, на месте пожара развернут штаб, при тушении присутствуют представители УГЗ г. Чапаевска и Приволжского боеприпасного испытательного полигона. Вчера туда приезжал врио заместителя председателя правительства Самарской области – руководителя департамента по вопросам общественной безопасности Юрий Иванов.
Также вчера был задействован пожарный вертолет, он сделал 12 сбросов воды и сегодня вновь поднялся в небо.
Вместе с профессиональными спасателями на месте работают добровольные пожарные команды.
Последние комментарии
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся
Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!
Как никто не пострадал? А я слышал, что связали и избили охранника, и теперь он лежит в больнице. Может, уточните?