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Пожар рядом с Приволжским боеприпасным испытательным полигоном тушат третий день подряд В Самаре ночью на ул. Георгия Димитрова горели два торговых павильона У пос. Нагорный под Чапаевском тушат масштабное возгорание сухой травы В Пестравском районе сгорел комбайн При тушении пожара в частном доме под Тольятти обнаружено тело мужчины

Пожары Происшествия

Пожар рядом с Приволжским боеприпасным испытательным полигоном тушат третий день подряд

КРАСНОАРМЕЙСКОЕ. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Красноармейском районе 3 сентября недалеко от поселка Нагорный и Чапаевска произошло возгорание сухой травы. Потушить его до сих пор не удалось.

Фото: спасения Самарской области Служба

По данным облМЧС, информация о ЧП поступила 3 сентября в 19:00, площадь возгорания на тот момент составляла 5 гектаров. Согласно сообщению, датированному 3 сентября, на месте работали 32 человека и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России 26 человек, 8 единиц техники. Угрозы жилым домам и объектам экономики нет. Более "свежих" данных о ЧП от МЧС не публиковалось.

Сколько человек задействовано сейчас и какова площадь возгорания, не известно.

По данным Службы спасения Самарской области, на месте пожара развернут штаб, при тушении присутствуют представители УГЗ г. Чапаевска и Приволжского боеприпасного испытательного полигона. Вчера туда приезжал врио заместителя председателя правительства Самарской области – руководителя департамента по вопросам общественной безопасности Юрий Иванов.

Также вчера был задействован пожарный вертолет, он сделал 12 сбросов воды и сегодня вновь поднялся в небо.

Вместе с профессиональными спасателями на месте работают добровольные пожарные команды.

Гид потребителя

Последние комментарии

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Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!

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Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?

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человекек не сгорел а зодахнупся

Елена Золина(Коршикова) 06 октября 2017 13:07 В Самаре ночью пожарные тушили оконные рамы в жилом доме

Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!

MultiNorp . 21 сентября 2017 05:09 В Безенчукском районе больше двух часов тушили крупный пожар в частном доме

Как никто не пострадал? А я слышал, что связали и избили охранника, и теперь он лежит в больнице. Может, уточните?

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