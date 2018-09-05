Пожар рядом с Приволжским боеприпасным испытательным полигоном тушат третий день подряд

В Красноармейском районе 3 сентября недалеко от поселка Нагорный и Чапаевска произошло возгорание сухой травы. Потушить его до сих пор не удалось.

По данным облМЧС, информация о ЧП поступила 3 сентября в 19:00, площадь возгорания на тот момент составляла 5 гектаров. Согласно сообщению, датированному 3 сентября, на месте работали 32 человека и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России 26 человек, 8 единиц техники. Угрозы жилым домам и объектам экономики нет. Более "свежих" данных о ЧП от МЧС не публиковалось.

Сколько человек задействовано сейчас и какова площадь возгорания, не известно.

По данным Службы спасения Самарской области, на месте пожара развернут штаб, при тушении присутствуют представители УГЗ г. Чапаевска и Приволжского боеприпасного испытательного полигона. Вчера туда приезжал врио заместителя председателя правительства Самарской области – руководителя департамента по вопросам общественной безопасности Юрий Иванов.

Также вчера был задействован пожарный вертолет, он сделал 12 сбросов воды и сегодня вновь поднялся в небо.

Вместе с профессиональными спасателями на месте работают добровольные пожарные команды.