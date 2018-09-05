Новокуйбышевская нефтехимическая компания организовала для юных новокуйбышевцев "Парк науки"

1 сентября в Новокуйбышевске свои двери открыл IV научно-образовательный фестиваль "Парк науки". Организатором мероприятия традиционно выступила Новокуйбышевская нефтехимическая компания, дочернее общество ПАО "НК "Роснефть". Партнеры фестиваля — Всероссийский фестиваль "NAUKA 0+" и Самарский государственный политехнический университет.
В рамках программы "Парка науки" гости приняли участие в мастер-классах по химии, физике, биологии, 3D-моделированию. Здесь ребятам наглядно, в доступной форме объясняли непростые химические и физические процессы, рассказывали о современных разработках. Юным исследователям было очень интересно, так как они — активные участники процесса, самостоятельно проводят опыты и эксперименты. А научным работникам оставалось только объяснять наблюдаемые явления и отвечать на возникающие у ребят вопросы.
Для старших школьников и взрослых участников фестиваля работал научно-популярный лекторий. В этом году спикерами выступили представитель телеканала "Наука" (г. Москва) и научная сотрудница ГЕОХИ РАН (г. Москва).
О своих исследованиях и разработках публике рассказали и молодые самарские ученые в ходе научного боя — "Science Slam".
— Я участвую в фестивале уже второй год, — говорит ученица "Роснефть-класса" новокуйбышевской школы № 5 Таисия Крапцова. — Он открывает более широкие области применения полученных нами школьных знаний. Здесь всегда можно узнать что-то новое, нужное для жизни. Сегодня я после лекций хочу посетить и различные мастер-классы, особенно по химии и биологии.
В перерывах между тематическими блоками состоялось награждение победителей корпоративных конкурсов для детей сотрудников АО "ННК". Всего в этот день награды за свои творческие работы получили более 50 ребят.
Завершением программы фестиваля стал научно-популярный интерактивный спектакль "Просто космос!". Где маленькие зрители смогли полюбоваться атмосферой других планет и узнать много нового о галактиках и созвездиях.
В Нокуйбышевской нефтехимической компании уверены, что основа поступательного развития отрасли — передовые научные технологии и инновации. Именно поэтому предприятие уделяет особое внимание популяризации науки старается привить как можно большему числу горожан интерес к научным знаниям, пробудить желание познавать мир. Несомненно, что благодаря таким мероприятиям как "Парк науки" эта цель вполне достижима.
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)