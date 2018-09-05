Новокуйбышевская нефтехимическая компания организовала для юных новокуйбышевцев "Парк науки"

1 сентября в Новокуйбышевске свои двери открыл IV научно-образовательный фестиваль "Парк науки". Организатором мероприятия традиционно выступила Новокуйбышевская нефтехимическая компания, дочернее общество ПАО "НК "Роснефть". Партнеры фестиваля — Всероссийский фестиваль "NAUKA 0+" и Самарский государственный политехнический университет.

В рамках программы "Парка науки" гости приняли участие в мастер-классах по химии, физике, биологии, 3D-моделированию. Здесь ребятам наглядно, в доступной форме объясняли непростые химические и физические процессы, рассказывали о современных разработках. Юным исследователям было очень интересно, так как они — активные участники процесса, самостоятельно проводят опыты и эксперименты. А научным работникам оставалось только объяснять наблюдаемые явления и отвечать на возникающие у ребят вопросы.

Для старших школьников и взрослых участников фестиваля работал научно-популярный лекторий. В этом году спикерами выступили представитель телеканала "Наука" (г. Москва) и научная сотрудница ГЕОХИ РАН (г. Москва).

О своих исследованиях и разработках публике рассказали и молодые самарские ученые в ходе научного боя — "Science Slam".

— Я участвую в фестивале уже второй год, — говорит ученица "Роснефть-класса" новокуйбышевской школы № 5 Таисия Крапцова. — Он открывает более широкие области применения полученных нами школьных знаний. Здесь всегда можно узнать что-то новое, нужное для жизни. Сегодня я после лекций хочу посетить и различные мастер-классы, особенно по химии и биологии.

В перерывах между тематическими блоками состоялось награждение победителей корпоративных конкурсов для детей сотрудников АО "ННК". Всего в этот день награды за свои творческие работы получили более 50 ребят.

Завершением программы фестиваля стал научно-популярный интерактивный спектакль "Просто космос!". Где маленькие зрители смогли полюбоваться атмосферой других планет и узнать много нового о галактиках и созвездиях.

В Нокуйбышевской нефтехимической компании уверены, что основа поступательного развития отрасли — передовые научные технологии и инновации. Именно поэтому предприятие уделяет особое внимание популяризации науки старается привить как можно большему числу горожан интерес к научным знаниям, пробудить желание познавать мир. Несомненно, что благодаря таким мероприятиям как "Парк науки" эта цель вполне достижима.