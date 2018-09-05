Более десятка музеев Самары можно посетить бесплатно в День города

В воскресенье, 9 сентября, в Самаре пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню города. В этот день все желающие смогут бесплатно посетить основную экспозицию государственных и муниципальных музеев.
Свободный вход объявили
- Самарский областной историко-краеведческий музей им. П. В. Алабина,
- дом-музей М. В. Фрунзе,
- дом-музей В. И. Ленина,
- Музей модерна,
- Самарский областной художественный музей,
- мультимедийный парк "Россия — Моя история",
- музей "Детская картинная галерея",
- музейно-выставочный комплекс "Самара космическая",
- музей истории города Самары им. М. Д. Челышова,
- Самарский литературно-мемориальный музей им. М. Горького,
- музей Эльдара Рязанова.
Последние комментарии
Молодца! Хорошее начало!
Можно порадоваться за музей.
только русский солдат? что за великодержавный шовинизм?
Восточное искусство очень самобытное и оригинальное, особенно для нас. Сама недавно увлеклась искусством Японии, но к сожалению даже на таких масштабных аукционах, как виолити выбор не очень велик, ну или я плохо ищу пока
Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.