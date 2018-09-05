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Музеи и выставки Культура

Более десятка музеев Самары можно посетить бесплатно в День города

САМАРА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 9 сентября, в Самаре пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню города. В этот день все желающие смогут бесплатно посетить основную экспозицию государственных и муниципальных музеев.

Свободный вход объявили

  • Самарский областной историко-краеведческий музей им. П. В. Алабина,
  • дом-музей М. В. Фрунзе,
  • дом-музей В. И. Ленина,
  • Музей модерна,
  • Самарский областной художественный музей,
  • мультимедийный парк "Россия — Моя история",
  • музей "Детская картинная галерея",
  • музейно-выставочный комплекс "Самара космическая",
  • музей истории города Самары им. М. Д. Челышова, 
  • Самарский литературно-мемориальный музей им. М. Горького,
  • музей Эльдара Рязанова.

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