Более десятка музеев Самары можно посетить бесплатно в День города

В воскресенье, 9 сентября, в Самаре пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню города. В этот день все желающие смогут бесплатно посетить основную экспозицию государственных и муниципальных музеев.

Свободный вход объявили Самарский областной историко-краеведческий музей им. П. В. Алабина,

дом-музей М. В. Фрунзе,

дом-музей В. И. Ленина,

Музей модерна,

Самарский областной художественный музей,

мультимедийный парк "Россия — Моя история",

музей "Детская картинная галерея",

музейно-выставочный комплекс "Самара космическая",

музей истории города Самары им. М. Д. Челышова,

Самарский литературно-мемориальный музей им. М. Горького,

музей Эльдара Рязанова.