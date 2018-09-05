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Баскетбол Спорт

БК "Самара" отправился на сборы в Латвию

САМАРА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 5 сентября, БК "Самара" вылетел в Латвию, где запланировано несколько контрольных матчей с командами из Прибалтики и России.

В распоряжении Игоря Грачева 13 баскетболистов: Дмитрий Головин, Максим Числов, Артем Чеваренков, Александр Савенков, Филипп Стойко, Дмитрий Гусенков, Дмитрий Халдеев, Владимир Пичкуров, Антон Глазунов, Максим Дыбовский, Алексей Нестеров, Алимджан Федюшин и Игорь Смыгин.

С 6 по 9 сентября самарцы в г. Лиепая сыграют в международном турнире Wind Basket, в котором примут участие шесть команд из трех стран. В подгруппе соперниками команды станут серебряный призер чемпионата Латвии, участник Единой лиги ВТБ рижский ВЭФ (7 сентября), а также хозяева турнира, "Лиепая" (8 сентября). В другой подгруппе сыграют чемпион Латвии "Вентспилс", бронзовый призер чемпионата Литвы "Нептунас" и пермская "Парма".

11 и 12 сентября там же в Лиепае "Самара" проведет еще два матча. 13 сентября команда вернется в Самару, сообщает официальный сайт клуба.

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