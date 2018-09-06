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Преступления Происшествия

В деле полковников ФСБ, подозреваемых в "крышевании" нефтебазы, новый подозреваемый

САМАРА. 6 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 5 сентября, судья Самарского района Самары Дмитрий Дерунов по ходатайству следствия продлил меру пресечения полковнику ФСБ Сергею Гудованому еще на три месяца, до 10 декабря.

Фото: автора

Напомним, Гудованого обвиняют в получении взятки. Вместе с ним при получении 1,5 млн руб. задержали начальника отдела "М" УФСБ полковника Павла Чермашенцева. Затем у Гудованого в кабинете при обыске нашли около 84 млн рублей.

Мероприятия проводились в рамках внутренней проверки в ФСБ.

Кроме двух полковников по делу проходят обвиняемыми 43-летний саратовский бизнесмен Алексей Пашкевич и 56-летний Сергей Булатов, а также самарский ресторатор Станислав Горчаков. По версии предварительного следствия, они участвовали в передаче взятки.

На суде 5 сентября стало известно: Гудованого обвиняют и в новых преступлениях.

"Возбуждено уголовное дело по еще одному эпизоду — в отношении него и сотрудника уже центрального управления по якобы имевшим место крышеваниям нефтебаз, нефтеточек и тому подобного, — говорит адвокат Гудованого Андрей Карномазов. — Гудованый категорически отрицает причастность к крышеванию и к тому, что называется "торговля службой". Переточкин, другой сотрудник, насколько мне известно дал признательные показания с целью избежать заключения под стражу. Он получил домашний арест и немедленно отказался от данных ранее показаний. Сегодня и другие товарищи получили домашний арест в обмен на то, насколько я могу судить, что подыграли следствию".

Также, по словам адвоката, Гудованый не отрицает факт получения денег. Но говорит, что он хотел присвоить их себе, то есть совершил мошенничество. По статье УК РФ "Мошенничество" полковнику грозило бы более мягкое наказание.

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