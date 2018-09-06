Анастасия Павлюченкова и Анастасия Севастова не смогли выйти в полуфинал US Open в парном разряде

Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова и представительница Латвии Анастасия Севастова в четвертьфинале Открытого чемпионата США по теннису уступили Саманте Стосур (Австралия) и Чжан Шуай (Китай) в двух сетах — 2:6, 3:6., сообщает championat.com.

Матч продолжался 1 час 16 минут. Стосур и Чжан выполнили два эйса, их соперницам не удалось сделать ни одного. Оба дуэта допустили по одной двойной ошибке. Стосур и Чжан взяли четыре брейк-поинта из 10, в активе Павлюченковой и Севастовой — ни одного выигранного брейк-поинта из двух разыгранных.