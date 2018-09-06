КамАЗ зажало между двумя трамваями на Московском шоссе

В четверг, 6 сентября, около 9:00 на пересечении Московского шоссе и ул. Ново-Вокзальной в Самаре произошло крупное ДТП с участием двух трамваев и КамАЗа, сообщают очевидцы.

По предварительным данным, водитель самосвала, ехавший по Московскому шоссе по направлению из города, пытался проскочить перекресток на запрещающий сигнал светофора. В результате он оказался зажат между двигавшимися навстречу друг другу трамваями.

По словам очевидцев, в аварии никто не пострадал, но водитель КамАЗа на 10:00 все еще не смог выбраться из кабины.

На месте работают полицейские, спасатели и скорая помощь.

Из-за ДТП оказалось перекрыто движение по нескольким полосам Московского шоссе. Автомобильные пробки на выезд из города растянулись от ул. 22-го Партсъезда, по направлению в город — от ул. Бубнова.