КамАЗ зажало между двумя трамваями на Московском шоссе

В четверг, 6 сентября, около 9:00 на пересечении Московского шоссе и ул. Ново-Вокзальной в Самаре произошло крупное ДТП с участием двух трамваев и КамАЗа, сообщают очевидцы.
По предварительным данным, водитель самосвала, ехавший по Московскому шоссе по направлению из города, пытался проскочить перекресток на запрещающий сигнал светофора. В результате он оказался зажат между двигавшимися навстречу друг другу трамваями.
По словам очевидцев, в аварии никто не пострадал, но водитель КамАЗа на 10:00 все еще не смог выбраться из кабины.
На месте работают полицейские, спасатели и скорая помощь.
Из-за ДТП оказалось перекрыто движение по нескольким полосам Московского шоссе. Автомобильные пробки на выезд из города растянулись от ул. 22-го Партсъезда, по направлению в город — от ул. Бубнова.
Последние комментарии
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!
двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!
Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.
да нехрена они не перебегают,они ползают,где им в голову взбредет.
Водителя надо прав лишить! У пострадавших сотрясение мозга, у одного сложный перелом, требуется оперативное вмешательство! И за что им это? За то что шли по тротуару по своим делам? Водительница, а если бы твоего ребенка или родного человека сбили на ТРОТУАРЕ! Живи с теперь с этой мыслью всю жизнь, и если не отберут права, то выброси их в помойку! Умей отвечать за свои поступки! Про возмещение ущерба тебе сообщат пострадавшие как придут в чувства, тебе должно быть стыдно, горько и совестно за твою манеру вождения! Свою жизнь спасла, а две чужих сбила! Позор!