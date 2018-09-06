Норматив стоимости 1 кв. метра жилья в Самаре составил 36,7 тыс. рублей

Администрация Самары утвердила норматив стоимости 1 кв. м жилья на третий квартал 2018 г. для расчета социальных выплат молодым семьям. Он составил 36 674 рубля.
Эта цифра применяется при покупке жилого помещения или строительства дома участниками основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".
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С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р
ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!
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