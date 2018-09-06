Норматив стоимости 1 кв. метра жилья в Самаре составил 36,7 тыс. рублей

Администрация Самары утвердила норматив стоимости 1 кв. м жилья на третий квартал 2018 г. для расчета социальных выплат молодым семьям. Он составил 36 674 рубля.

Эта цифра применяется при покупке жилого помещения или строительства дома участниками основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".