Дмитрий Азаров поздравил коллектив "СамАрта" с открытием новой уникальной сцены

В четверг, 6 сентября, открылась вторая очередь Самарского театра юного зрителя "СамАрт", строительство которой началось в 2002 году: многофункциональный зал на 400 мест, просторные фойе, гримерки, костюмерные, производственные цеха. Коллектив театра со знаменательным событием поздравили глава региона Дмитрий Азаров и и.о. министра культуры РФ Николай Малаков.

В настоящее время театр "Самарт" ежегодно выпускает 5 премьерных спектаклей. Более 60 тыс. жителей и гостей Самарской области посещают 400 спектаклей театра каждый год. "СамАрт" трижды выдвигался на присвоение высшей театральной награды страны "Золотая маска". Три спектакля отмечались наградами Национальной премии в области театрального искусства для детей "Арлекин".

Директор "СамАрт" Сергей Соколов провел небольшую экскурсию для высоких гостей по новому зданию. С особой гордостью он рассказал, что в фойе на всех трех этажах можно проводить самые разнообразные мероприятия — встречи со школьниками, студентами, на которых можно рассказывать об истории театра, культуры. Большие экраны на стенах позволяют демонстрировать слайды, видеосюжеты, фрагменты спектаклей. В фойе можно даже показывать мини-спектакли.

Также гостям показали гримерки, костюмерные, мастерские по изготовлению декораций и ремонту костюмов. "Впервые за долгие годы у нас появился цех по изготовлению декораций. — рассказал Сергей Соколов. — Сварочные работы, конечно, здесь проводить нельзя, но все виды механических работ можно".

Но, конечно, главное достоинство нового здания — это зрительный зал. Зрительские места партера и амфитеатра могут моментально складываться, освобождая новые сценические площадки. Как пояснил Сергей Соколов, в театре в один день могут проходить три спектакля. Утром на втором этаже амфитеатра можно показать спектакль малой формы, например, "Счастливый Ганс", днем в партере — спектакль большой формы "Бумбараш", а вечером на сцене — спектакль большой формы "Мамаша Кураж".

Дмитрий Азаров, поздравляя коллектив "СамАрта" со знаменательным событием, сказал: "Я очень рад тому, что задуманное воплощено сегодня в жизнь. Уверен, те возможности, которые предоставляет современная сцена, современные технологии, дадут дополнительный импульс для реализации новых, самых смелых творческих идей".

Отдельно глава региона поблагодарил директора "СамАрта" Сергея Соколова: "Сергей Филиппович, я знаю, каких сил это стоило вам, знаю, сколько было критики, как вы на протяжении стольких лет держали удар, как вы отстаивали свои творческие замыслы. И сегодня все случилось. Я хочу вас искренне поблагодарить, потому что созданный сегодня театр будет достоянием нашего города и нашего региона на долгие, долгие годы. Навсегда!"

И.о. министра культуры РФ Николай Малаков был также впечатлен новым театром. "Я, наверно, впервые увидел такое замечательное здание", — такими словами он начал свое поздравление.

Также он отметил, что сейчас идет работа над национальным проектом, в рамках которого планируется привести в порядок детские театры и театры кукол в стране: "Проект еще только обсуждается, а в Самаре уже сработали на опережение. Дмитрий Игоревич, огромное вам за это спасибо. Сочетание современнейшего оборудования и старых традиций, это, конечно, изюминка вашего театра. Спасибо вам большое, что вы сделали такой подарок не только для жителей Самары и Самарской области, но и для всего нашего государства".

Поздравляя коллектив театра, заместитель председателя Совета по вопросам стратегического развития при губернаторе Александр Хинштейн сказал: "Сегодня Самарская область, как никакой другой регион, может претендовать на то, чтобы стать культурной столицей Поволжья. Открытие новой сцены "СамАрта"и другие проекты, которые реализуются сегодня на нашей земле, все это будет служить именно этой задаче".

Впереди третий этап реконструкции, который включает в себя строительство входной группы главного входа в театр, подземной парковки для автомобилей, технических помещений, а также и ремонт двух действующих зрительных залов.