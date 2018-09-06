Памятники архитектуры могут сдать в аренду за 1 руб./кв. м в год

Правительство Самарской области вернулось к идее сдачи в аренду неиспользуемых объектов культурного наследия в неудовлетворительном состоянии за 1 руб./кв. м в год.
Постановление о внесении поправок в документ 2016 г., утверждающий порядок установки льготной арендной платы за такие объекты, опубликован на сайте областного кабмина.
В рамках поправок из документа исключили упоминания объектов, находящихся в муниципальной собственности. При этом внесены уточнения, согласно которым порядок распространяется, в том числе на объекты, закрепленные на праве оперативного управления за госучреждениями, казенными предприятиями или ГУПами и не используются ими.
Напомним, о сдаче объектов культурного наследия по льготной цене с условием их восстановления за счет арендатора говорили еще в 2013 году. В 2016 г. был утвержден порядок ведения этой работы. Так, в нем уточняется, что договоры аренды планируется заключать по итогам аукционов на срок от семи до 49 лет. При этом размер арендной платы не подлежит увеличению в период действия договора аренды, а объект культурного наследия должен быть приведен в порядок в течение первых семи лет.
Еще в конце 2015 г. региональные СМИ сообщали, что для реставрации инвесторам могут быть переданы девять объектов, в числе которых бывшая усадьба Орловых-Давыдовых в с. Усолье Шигонского района, Дом промышленности на ул. Куйбышева в Самаре, комплекс дачи Константина Головкина (ул. Советской Армии, Самара), Дом Гагарина (с. Заборовка, Сызранский район), Доходный дом Лебяжинских (ул. Л. Толстого, Самара) и другие. Однако в дальнейшем о проведении такого рода аукционов и заключении соответствующих договоров с инвесторами информации в публичной плоскости не было.
Для каких зданий планируется найти новых арендаторов-инвесторов теперь, пока не известно.
Последние комментарии
Предположение не есть распоряжение. Но памятник надо сохранить на деле.
Сохранение культурного наследия, дело хорошее. Правда зависит от многого.
Опять какая то Легенда? Мало известных фирм? Длящаяся работа на объекте напрягает((
Развитие, а точнее сохранение видового функционала данной территории требует особого внимания. Храни ее всевышний от коммерческого беспредела)).
Хорошее дело и команда грамотная)