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Архитектура Культура

Памятники архитектуры могут сдать в аренду за 1 руб./кв. м в год

САМАРА. 6 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство Самарской области вернулось к идее сдачи в аренду неиспользуемых объектов культурного наследия в неудовлетворительном состоянии за 1 руб./кв. м в год.

Постановление о внесении поправок в документ 2016 г., утверждающий порядок установки льготной арендной платы за такие объекты, опубликован на сайте областного кабмина.

В рамках поправок из документа исключили упоминания объектов, находящихся в муниципальной собственности. При этом внесены уточнения, согласно которым порядок распространяется, в том числе на объекты, закрепленные на праве оперативного управления за госучреждениями, казенными предприятиями или ГУПами и не используются ими.

Напомним, о сдаче объектов культурного наследия по льготной цене с условием их восстановления за счет арендатора говорили еще в 2013 году. В 2016 г. был утвержден порядок ведения этой работы. Так, в нем уточняется, что договоры аренды планируется заключать по итогам аукционов на срок от семи до 49 лет. При этом размер арендной платы не подлежит увеличению в период действия договора аренды, а объект культурного наследия должен быть приведен в порядок в течение первых семи лет.

Еще в конце 2015 г. региональные СМИ сообщали, что для реставрации инвесторам могут быть переданы девять объектов, в числе которых бывшая усадьба Орловых-Давыдовых в с. Усолье Шигонского района, Дом промышленности на ул. Куйбышева в Самаре, комплекс дачи Константина Головкина (ул. Советской Армии, Самара), Дом Гагарина (с. Заборовка, Сызранский район), Доходный дом Лебяжинских (ул. Л. Толстого, Самара) и другие. Однако в дальнейшем о проведении такого рода аукционов и заключении соответствующих договоров с инвесторами информации в публичной плоскости не было.

Для каких зданий планируется найти новых арендаторов-инвесторов теперь, пока не известно.

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