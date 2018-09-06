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Народное творчество Культура

В Самаре пройдет День дружбы народов

САМАРА. 6 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По традиции во вторые выходные сентября в Самаре празднуют День города. В честь 432-летия областной столицы самарцев и гостей ждет насыщенная программа. 8 сентября в ЭкоГраде "Волгарь" (Куйбышевский район, Софийская площадь, ул. Осетинская, 13) пройдет День дружбы народов, на котором выступят национальные коллективы и гости из разных регионов России.

С 11:00  гостей ждет насыщенная развлекательная программа с концертом, розыгрышем призов и бесплатными интерактивными площадками. Будет работать "Веревочная туристическая полоса", батутные аттракционы, настольный футбол. Также пройдут спортивные мастер-классы, запланированы турниры по силе хвата, масс-рестлингу и перетягиванию каната. Детей развлекут аниматоры: устроят шоу мыльных пузырей, крио-шоу, бумажное мини-шоу, мастер-класс по аквагриму. Гости смогут сфотографироваться в специальных рамках и получить в подарок фотомагнит в качестве сувенира на память о празднике.

На интерактивной площадке "Все мы — Россия!" участники познакомятся с культурой, костюмами, музыкальными инструментами, декоративно-прикладным творчеством и кухней жителей региона, а также узнают о работе Дома дружбы народов Самарской области. Также Группа компаний "Амонд" проведет розыгрыш пяти iPhone Х. Завершится праздник этнодискотекой под ритмы танцевальных хитов на национальных языках регионов России.

От автостанции "Аврора" и площади Революции до "Волгаря" с 10:00 будут курсировать бесплатные автобусы — их можно будет узнать по афишам на корпусе.

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