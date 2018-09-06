Кубок КВН губернатора Самарской области разделили "СОК" и "Вятка"

В четверг, 6 сентября на сцену "МТЛ Арены" вышли звездные команды КВН, чтобы сразиться за Кубок губернатора Самарской области. Впервые в мероприятии приняла участие самая веселая команда региона "СОК". Компанию ей составили не менее авторитетные соперники. Вручить кубок приехал лично глава региона Дмитрий Азаров.
В этом году Кубок КВН губернатора Самарской области проходил в пятый раз. Организаторы мероприятия настаивают на том, что эту дату уже можно называть юбилеем. И в честь такого события на сцене "МТЛ Арены" впервые в истории Кубка появилась команда региона "СОК".
После того, как СОКовцы выиграли в 2011 г. Кубок Высшей лиги, а потом подтвердили свое лидерство, завоевав в 2012 г. Летний кубок чемпионов, они редко появлялись на большой сцене все вместе. Капитан команды Дмитрий Колчин какое-то время занимал должность редактора Высшей и Первой лиги КВН, а главный импровизатор Александр Волохов появлялся в популярном шоу Comedy Woman.
Но вот настало время собраться им всем вместе. Если кто думает, что энтузиазма и творческих амбиций у команды поубавилось, тот жестоко ошибается. Команда "СОК" в недавней Встрече выпускников в Сочи сразилась со своими принципиальными соперниками "Каzахами". В этом турнире шуток самой находчивой оказалась самарская команда, добавившая еще одну награду в свою коллекцию. Кажется, что больше в КВН выигрывать нечего.
На Кубке губернатора "СОК" показал как шутки из новой программы, принесшей им победу во Встрече выпускников, так и проверенные временем юмористические пируэты. Дмитрий Колчин перед началом игры рассказал, что выступать в Самаре для "СОКа" особенно важно, ведь это случается не так часто, как хотелось бы.
Сделать вечер еще более смешным постаралась легендарная команда РУДН из Москвы с бессменным лидером Сангаджи Тарбаевым. Еще один подарок для зрителей — команда из Кировской области "Вятка". Они начинали смешить зрителей еще с 1999 года, но в 2012-м ушли с большой сцены, чтобы вернуться с оглушительным успехом в 2018-м. И сейчас это одна из самых популярных команд в большой игре.
Но не только легионеры умеют смешно шутить. В Кубке губернатора на сцене появилась и главная надежда региона — "Волжане СамГТУ". Они уже играют в Премьер-лиге и имеют шансы пробиться в Высшую.
Все команды в этот день старались в свои программы вставить шутки про Самару. Для этого они специально списывались с организаторами и изучали информацию о городе.
Кубок тоже приобрел более "самарский" вид. Теперь каждый год победителям будут вручать сувенир, сделанный по образу одной из достопримечательностей города. В этом году это ракета "Союз".
В состав жюри вошли участник легендарной команды "Самарский самолет" Сергей Нагаев, телеведущая Венера Рамазанова, баянист Сергей Войтенко, путешественник Артур Чубаркин и спортсмен Тагир Хайбулаев.
Жюри было настолько сложно выбрать победителя, что первое место разделили сразу две команды — "СОК" и "Вятка". Обе набрали по 15 баллов. Второе место занял мультикультурный РУДН, а третье забрали молодые "Волжане СамГТУ".
"Меня бессмысленно спрашивать, за кого я переживал. Конечно, за своих, — поделился глава региона Дмитрий Азаров. — Хочу поблагодарить наши команды, они зарядили нас хорошим настроением в преддверии Дня города. Спасибо "Волжанам", спасибо "СОКу", что они устроили нам домашний КВН. Спасибо команде РУДН, которая подняла наш КВН на международный уровень. И спасибо "Вятке" за доброту".
Последние комментарии
Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.
Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!
Надо вернуться к прямому воздушному сообщению между Самарой и Хабаровском. Один-два раза в неделю будет уже хорошо.Перед 1991г самолёт летал ежедневно, плюс ежедневный рейс на Владивосток и летом вводились дополнительные рейсы. На маршруте был Ту-154Б-2 с двумя промежуточными посадками(Новосибирск,Иркутск). Центр Среднего Повольжья будет связан напрямую с центром Дальнего Востока.
Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!
Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.