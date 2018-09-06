Кубок КВН губернатора Самарской области разделили "СОК" и "Вятка"

В четверг, 6 сентября на сцену "МТЛ Арены" вышли звездные команды КВН, чтобы сразиться за Кубок губернатора Самарской области. Впервые в мероприятии приняла участие самая веселая команда региона "СОК". Компанию ей составили не менее авторитетные соперники. Вручить кубок приехал лично глава региона Дмитрий Азаров.

В этом году Кубок КВН губернатора Самарской области проходил в пятый раз. Организаторы мероприятия настаивают на том, что эту дату уже можно называть юбилеем. И в честь такого события на сцене "МТЛ Арены" впервые в истории Кубка появилась команда региона "СОК".

После того, как СОКовцы выиграли в 2011 г. Кубок Высшей лиги, а потом подтвердили свое лидерство, завоевав в 2012 г. Летний кубок чемпионов, они редко появлялись на большой сцене все вместе. Капитан команды Дмитрий Колчин какое-то время занимал должность редактора Высшей и Первой лиги КВН, а главный импровизатор Александр Волохов появлялся в популярном шоу Comedy Woman.

Но вот настало время собраться им всем вместе. Если кто думает, что энтузиазма и творческих амбиций у команды поубавилось, тот жестоко ошибается. Команда "СОК" в недавней Встрече выпускников в Сочи сразилась со своими принципиальными соперниками "Каzахами". В этом турнире шуток самой находчивой оказалась самарская команда, добавившая еще одну награду в свою коллекцию. Кажется, что больше в КВН выигрывать нечего.

На Кубке губернатора "СОК" показал как шутки из новой программы, принесшей им победу во Встрече выпускников, так и проверенные временем юмористические пируэты. Дмитрий Колчин перед началом игры рассказал, что выступать в Самаре для "СОКа" особенно важно, ведь это случается не так часто, как хотелось бы.

Сделать вечер еще более смешным постаралась легендарная команда РУДН из Москвы с бессменным лидером Сангаджи Тарбаевым. Еще один подарок для зрителей — команда из Кировской области "Вятка". Они начинали смешить зрителей еще с 1999 года, но в 2012-м ушли с большой сцены, чтобы вернуться с оглушительным успехом в 2018-м. И сейчас это одна из самых популярных команд в большой игре.

Но не только легионеры умеют смешно шутить. В Кубке губернатора на сцене появилась и главная надежда региона — "Волжане СамГТУ". Они уже играют в Премьер-лиге и имеют шансы пробиться в Высшую.

Все команды в этот день старались в свои программы вставить шутки про Самару. Для этого они специально списывались с организаторами и изучали информацию о городе.

Кубок тоже приобрел более "самарский" вид. Теперь каждый год победителям будут вручать сувенир, сделанный по образу одной из достопримечательностей города. В этом году это ракета "Союз".

В состав жюри вошли участник легендарной команды "Самарский самолет" Сергей Нагаев, телеведущая Венера Рамазанова, баянист Сергей Войтенко, путешественник Артур Чубаркин и спортсмен Тагир Хайбулаев.

Жюри было настолько сложно выбрать победителя, что первое место разделили сразу две команды — "СОК" и "Вятка". Обе набрали по 15 баллов. Второе место занял мультикультурный РУДН, а третье забрали молодые "Волжане СамГТУ".

"Меня бессмысленно спрашивать, за кого я переживал. Конечно, за своих, — поделился глава региона Дмитрий Азаров. — Хочу поблагодарить наши команды, они зарядили нас хорошим настроением в преддверии Дня города. Спасибо "Волжанам", спасибо "СОКу", что они устроили нам домашний КВН. Спасибо команде РУДН, которая подняла наш КВН на международный уровень. И спасибо "Вятке" за доброту".