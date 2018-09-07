Водителя КамАЗа, устроившего ДТП с трамваями, оштрафовали на 1 тыс. рублей

Водитель КамАЗа, устроивший накануне ДТП с двумя трамваями на пересечении Московского шоссе и ул. Ново-Вокзальной, заплатит штраф 1 тыс. руб., сообщает samara.kp.ru.

Напомним, авария произошла 6 сентября около 9:00. В результате происшедшего грузовик оказался зажат между трамваем № 20 и техническим трамваем.

Как выяснили сотрудники ГИБДД, водитель КамАЗа, двигаясь по Московскому шоссе со стороны ул. XXII Партсъезда, выехал на перекресток на красный сигнал светофора, после чего в него врезался технический трамвай, а затем и пассажирский.

"Данное ДТП рассмотрено, выдано постановление ГИБДД. Виноват водитель КамАЗа: проезд на красный свет. Штраф - 1 тыс. рублей. Зато у нас теперь столько дел, забот и затрат! Да и сколько утренних неудобств было доставлено пассажирам и водителям", - рассказали изданию в трамвайно-троллейбусном управлении Самары.

Отметим, что в результате ДТП, кроме грузовика и трамваев, никто не пострадал. Медицинская помощь никому не понадобилась.