В Самарском университете откроется планетарий с уникальным для нашего региона оборудованием

В нем смогут обучаться школьники и студенты, которые увлекаются астрономией. На днях планетарий посетили почетные гости, в том числе депутат Государственный думы РФ Леонид Симановский. Именно благодаря его поддержке удалось реализовать этот проект.
Идею оборудовать планетарий в стенах университета высказал президент Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева Виктор Сойфер. Инициативу одобрили областные власти и Леонид Симановский. Благодаря благотворительной поддержке депутата был оборудован и установлен планетарий.
Сотрудники вуза нашли подходящую аудиторию, провели большую работу в течение лета, и с 1 сентября в корпусе университета на Молодогвардейской, 151 планетарий действует в тестовом режиме.
"В конце августа на площадке Самарского университета министерство образования и науки Самарской области провело совещание, на котором председатели учебно-методических объединений учителей физики и астрономии обсудили, как необходимо организовать преподавание астрономии в школах с использованием планетария, какие занятия необходимо здесь проводить и в каком режиме", — рассказал Виктор Сойфер.
"Был проведен мониторинг потребностей школьников, — пояснил профессор кафедры технической кибернетики Александр Куприянов, который принял участие в создании планетария. — Сейчас уже есть заявки от более чем 1000 групп учащихся 10-11 классов. Базовое обеспечение курса астрономии нуждается в двух основных аспектах — наблюдение звездного неба и практические занятия с телескопом. В нашем планетарии имеется возможность проведения и того, и другого. Группы школьников как по заявке в министерство, так и по своей инициативе будут приезжать сюда на занятия, которые будут включать в себя лекции, работу в планетарии и практические наблюдения".
В рамках развития учебно-исследовательской лаборатории астрономии Ad Astra в Самарском университете планируют организовать площадку, на которой можно будет проводить естественные наблюдения за звездным небом, а потом сопоставить их с виртуальным изображением на компьютере. С помощью специальной программы в планетарии можно посмотреть, как выглядит звездное небо в любой точке Земли в данный момент, каким оно было много лет назад, а также изучить расположение созвездий. Кроме того, планетарий позволяет получить информацию о любом астрономическом объекте, достаточно просто "щелкнуть" по нему мышкой.
"С такими возможностями мы можем проводить кружки, готовить к олимпиадам, — уверен доцент кафедры технической кибернетики Андрей Власов, PhD, руководитель лаборатории астрономии Ad Astra. — Но наш планетарий подразумевает нечто большее. В лаборатории у нас пять компьютеров и телескоп. Все это будет использоваться для школьной научно-исследовательской работы. Например, ребята смогут рассчитать траектории астероида на определенные даты на компьютерах, потом все это можно будет визуализировать в планетарии и даже пронаблюдать его прохождение вблизи Земли в телескоп".
Новый планетарий в числе прочих гостей посетила заместитель министра образования и науки Самарской области Светлана Бакулина. Она отметила, что это знаковое для нашей области событие.
"Начиная с прошедшего учебного года мы последовательно возвращаем в школы такой замечательный предмет, как астрономия, — напомнила Светлана Бакулина. — Сегодня уже в 95% общеобразовательных организаций губернии изучается этот удивительный, формирующий мировоззрение предмет. А теперь у наших ребят есть возможность увидеть многообразие и красоту вселенной, изучить звездное небо не по атласам, а по многомерной модели, включающей в себя самые последние достижения мирового научного сообщества. От имени учителей и учащихся Самарской области я благодарю Леонида Яковлевича Симановского за столь необходимый региону подарок".
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)