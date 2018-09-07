В Самарском университете откроется планетарий с уникальным для нашего региона оборудованием

В нем смогут обучаться школьники и студенты, которые увлекаются астрономией. На днях планетарий посетили почетные гости, в том числе депутат Государственный думы РФ Леонид Симановский. Именно благодаря его поддержке удалось реализовать этот проект.

Идею оборудовать планетарий в стенах университета высказал президент Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева Виктор Сойфер. Инициативу одобрили областные власти и Леонид Симановский. Благодаря благотворительной поддержке депутата был оборудован и установлен планетарий.

Сотрудники вуза нашли подходящую аудиторию, провели большую работу в течение лета, и с 1 сентября в корпусе университета на Молодогвардейской, 151 планетарий действует в тестовом режиме.

"В конце августа на площадке Самарского университета министерство образования и науки Самарской области провело совещание, на котором председатели учебно-методических объединений учителей физики и астрономии обсудили, как необходимо организовать преподавание астрономии в школах с использованием планетария, какие занятия необходимо здесь проводить и в каком режиме", — рассказал Виктор Сойфер.

"Был проведен мониторинг потребностей школьников, — пояснил профессор кафедры технической кибернетики Александр Куприянов, который принял участие в создании планетария. — Сейчас уже есть заявки от более чем 1000 групп учащихся 10-11 классов. Базовое обеспечение курса астрономии нуждается в двух основных аспектах — наблюдение звездного неба и практические занятия с телескопом. В нашем планетарии имеется возможность проведения и того, и другого. Группы школьников как по заявке в министерство, так и по своей инициативе будут приезжать сюда на занятия, которые будут включать в себя лекции, работу в планетарии и практические наблюдения".

В рамках развития учебно-исследовательской лаборатории астрономии Ad Astra в Самарском университете планируют организовать площадку, на которой можно будет проводить естественные наблюдения за звездным небом, а потом сопоставить их с виртуальным изображением на компьютере. С помощью специальной программы в планетарии можно посмотреть, как выглядит звездное небо в любой точке Земли в данный момент, каким оно было много лет назад, а также изучить расположение созвездий. Кроме того, планетарий позволяет получить информацию о любом астрономическом объекте, достаточно просто "щелкнуть" по нему мышкой.

"С такими возможностями мы можем проводить кружки, готовить к олимпиадам, — уверен доцент кафедры технической кибернетики Андрей Власов, PhD, руководитель лаборатории астрономии Ad Astra. — Но наш планетарий подразумевает нечто большее. В лаборатории у нас пять компьютеров и телескоп. Все это будет использоваться для школьной научно-исследовательской работы. Например, ребята смогут рассчитать траектории астероида на определенные даты на компьютерах, потом все это можно будет визуализировать в планетарии и даже пронаблюдать его прохождение вблизи Земли в телескоп".

Новый планетарий в числе прочих гостей посетила заместитель министра образования и науки Самарской области Светлана Бакулина. Она отметила, что это знаковое для нашей области событие.

"Начиная с прошедшего учебного года мы последовательно возвращаем в школы такой замечательный предмет, как астрономия, — напомнила Светлана Бакулина. — Сегодня уже в 95% общеобразовательных организаций губернии изучается этот удивительный, формирующий мировоззрение предмет. А теперь у наших ребят есть возможность увидеть многообразие и красоту вселенной, изучить звездное небо не по атласам, а по многомерной модели, включающей в себя самые последние достижения мирового научного сообщества. От имени учителей и учащихся Самарской области я благодарю Леонида Яковлевича Симановского за столь необходимый региону подарок".