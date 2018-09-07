В самарском цирке с 15 сентября Запашные презентуют "Марицу и Дан Запашные"

С 15 сентября в Самарском цирке выступает прославленная династия Запашных с программой "Марица и Дан Запашные".
В представлении вы увидите кавказских овчарок, которые демонстрируют удивительные трюки и чудеса послушания под управлением Заслуженной артистки России Марицы Запашной. Уникальный акробатический номер в исполнении Заслуженного артиста России Дана Запашного и шимпанзе Мальты и Бони. Великолепный вольтиж и переходная лестница под руководством Ф. М. Гросу. Все представление с вами клоун из Италии Адамс Форначари.
На манеж выйдут уморительные ослики и обезьянки дрессировщика Кирилла Карачинского. Вы увидите экстремальные акробатические номера под куполом цирка на свободной проволоке Сергея Шарковича, искрометное файер шоу в исполнении жонглеров под руководством Халиля Сафаргалина.
Свое уникальное мастерство продемонстрируют артисты Росгосцирка разного жанра: жокеи-наездники Александровы — Серж и под руководством Олеси Макеевой, гимнастка на полотнах Екатерина Михайлова, Инга Беляева хула-хупы.
Последние комментарии
Предположение не есть распоряжение. Но памятник надо сохранить на деле.
Сохранение культурного наследия, дело хорошее. Правда зависит от многого.
Опять какая то Легенда? Мало известных фирм? Длящаяся работа на объекте напрягает((
Может и озеро уже частное? Странновато.
Молодца! Хорошее начало!