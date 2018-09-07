В самарском цирке с 15 сентября Запашные презентуют "Марицу и Дан Запашные"

С 15 сентября в Самарском цирке выступает прославленная династия Запашных с программой "Марица и Дан Запашные".

В представлении вы увидите кавказских овчарок, которые демонстрируют удивительные трюки и чудеса послушания под управлением Заслуженной артистки России Марицы Запашной. Уникальный акробатический номер в исполнении Заслуженного артиста России Дана Запашного и шимпанзе Мальты и Бони. Великолепный вольтиж и переходная лестница под руководством Ф. М. Гросу. Все представление с вами клоун из Италии Адамс Форначари.

На манеж выйдут уморительные ослики и обезьянки дрессировщика Кирилла Карачинского. Вы увидите экстремальные акробатические номера под куполом цирка на свободной проволоке Сергея Шарковича, искрометное файер шоу в исполнении жонглеров под руководством Халиля Сафаргалина.

Свое уникальное мастерство продемонстрируют артисты Росгосцирка разного жанра: жокеи-наездники Александровы — Серж и под руководством Олеси Макеевой, гимнастка на полотнах Екатерина Михайлова, Инга Беляева хула-хупы.