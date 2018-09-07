"Агропарк Самара" откроет фермерам региона доступ к федеральным сетям

В пятницу, 7 сентября, возле стадиона "Самара Арена" был открыт крупный агрологистический комплекс - Агропарк. Этот проект был поддержан главой региона и направлен на решение сразу нескольких задач.

"Во-первых, мы создаем новые рабочие места, - отметил Дмитрий Азаров на открытии комплекса. - Новые рабочие места - это доход и благосостояние самарских семей, а также, конечно, пополнение бюджета Самарской области".

Управляющая компания Агропарка создает 49 рабочих мест, еще около тысячи должны обеспечить резиденты комплекса. "Рассчитываю, что на территории Самарской области будет расти и объем инвестиций. Мы создаем для этого все предпосылки", - сообщил Дмитрий Азаров.

Объект построен на деньги инвестора, который вложил в него около 2 млрд рублей. Дмитрий Азаров подчеркнул: строительство Агропарка находилось в зоне особого внимания региональных властей. За объектом были закреплены специалисты от правительства Самарской области, которые помогали инвестору решать любые проблемы и преодолевать малейшие чиновничьи барьеры.

Агропарк станет одним из крупнейших налогоплательщиков. По расчетам, до 2030 года управляющая компания Агропарка перечислит в бюджет региона налогов в сумме порядка 500 млн руб., от резидентов ожидают поступлений в сумме не менее 5 млрд рублей. Резидентами комплекса станут сельхозпроизводители Самарской области - как крупные, так и малые. Для небольших фермерских хозяйств проект открывает доступ к крупным ритейлерам.

"Продукции небольших сельхозпроизводителей очень трудно попасть на прилавки крупных федеральных сетей. Главная причина - в том, что они заинтересованы в ритмичных крупнотоннажных поставках и обеспечении продукции одного качества и фасовки, - объяснил Дмитрий Азаров. - Некоторые сети имеют более сотни торговых точек на территории региона. Для малого сельхозпроизводителя это фактически закрывает возможность сотрудничества с крупными ритейлерами, а, значит, они не могут успешно реализовывать свою продукцию и иметь дополнительный доход. Агропарк решает эту задачу. Это хороший кооперационный проект. Сюда сельхозпроизводитель вне зависимости от объема производства может поставить свою продукцию. Здесь она пройдет необходимую подготовку для того, чтобы попасть в дальнейшем на прилавки торговых сетей. Таким образом, производитель сможет продавать свои продукцию не только в Самарской области, поскольку федеральные сети отсюда смогут поставлять ее практически по всей стране".

Агропак будет принимать, хранить, перерабатывать и реализовывать сельхозпродукцию. Ее будут мыть, чистить и упаковывать перед отправкой в торговые сети. Комплекс сможет обеспечить до 12 тыс. т единовременного хранения продукции, а ожидаемый товарооборот - более 300 тыс. т в год."Мы создаем цивилизованные условия для организации торгового бизнеса и условий хранения продукции", - сказал глава региона.

По информации генерального директора ООО "Агропарк менеджмент" Алексея Дедюли, в основном производственно-складские корпусы комплекса рассчитаны для хранения и торговли плодоовощной продукции. В декабре 2018 года там будет открыт розничный рынок.

"Фермеры Самарской области уже проинформированы о порядке работы. Мы начали работу с сетями, представленными в регионе. На территории Агропарка будет организован центр, координирующий закупку торговыми сетями продукции местных производителей. Ритейлеры идут нам навстречу, мы с ними находимся в плотном контакте", - сообщил Алексей Дедюля.

Первые резиденты должны зайти в Агропарк уже в понедельник, 10 сентября.