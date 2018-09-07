Любовь Картамышеву признали виновной в превышении полномочий и освободили от наказания

В пятницу, 7 сентября, вынесли приговор экс-директору гимназии №1 Любови Картамышевой.

Суд переквалифицировал статью обвинения с п. "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ — вымогательство и получение взятки на ч. 1 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий".

В итоге Картамышеву приговорили к штрафу 80 тыс. рублей. Но поскольку ранее она находилась под стражей, женщину освободили и от уплаты штрафа, сообщает адвокат ее Вячеслав Яблоков.

Напомним, 2 августа 2017 г. директора гимназии задержали при получении 200 тыс. руб. от самарчанки Елены Ксенофонтовой. По версии следствия, ранее она получила от мамы школьниц еще 600 тысяч.

Обвинение считало, что 800 тыс. руб. Картамышева вымогала за то, чтобы принять дочерей Ксенофонтовой на обучение в гимназию. Сторона защиты же утверждает, что деньги предназначались на ремонт крыши бассейна гимназии.