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Суды Происшествия

Любовь Картамышеву признали виновной в превышении полномочий и освободили от наказания

САМАРА. 7 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 7 сентября, вынесли приговор экс-директору гимназии №1 Любови Картамышевой.

Фото: Ксения Штефан

Суд переквалифицировал статью обвинения с п. "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ — вымогательство и получение взятки на ч. 1 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий".

В итоге Картамышеву приговорили к штрафу 80 тыс. рублей. Но поскольку ранее она находилась под стражей, женщину освободили и от уплаты штрафа, сообщает адвокат ее Вячеслав Яблоков.

Напомним, 2 августа 2017 г. директора гимназии задержали при получении 200 тыс. руб. от самарчанки Елены Ксенофонтовой. По версии следствия, ранее она получила от мамы школьниц еще 600 тысяч.

Обвинение считало, что 800 тыс. руб. Картамышева вымогала за то, чтобы принять дочерей Ксенофонтовой на обучение в гимназию. Сторона защиты же утверждает, что деньги предназначались на ремонт крыши бассейна гимназии.

Гид потребителя

Последние комментарии

Hillary Ouatro 22 августа 2018 11:21 Суд удовлетворил иск ФСИН на 2,2 млрд руб. к осужденному за мошенничество Александру Реймеру

Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:31 Облсуду пока не удалось собрать присяжных для рассмотрения дела о заказном убийстве самарского борца Владимира Попова

А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:28 Приговор по делу экс-директора гимназии №1 вынесут 5 сентября

Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!

Evgenii Voychak 29 июля 2018 20:21 Сызранца приговорили к восьми годам колонии за хранение и сбыт наркотиков

ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...

Sergey L 17 июля 2018 08:29 Оправданная в убийстве Екатерина Пузикова подала иск к государству на 10 млн рублей

Бог в помощь.

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