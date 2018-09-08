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Дмитрий Азаров поздравил самарцев с днем города В Самаре прошел фестиваль студентов На набережной Волги появился памятник знаменитому шумящему "Клену" В Самаре отметили День дружбы народов В Самаре открылся памятник "черным гусарам"

Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров поздравил самарцев с днем города

САМАРА. 8 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 8 сентября, в Самаре весь продолжались праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню города. С пятницы по воскресенье жители и гости областной столицы отмечают 432 день рождения Самары.

Фото: twitter.com/samregion_press

Сегодня мероприятия стартовали в микрорайоне Волгарь, где прошел День дружбы народов. Затем праздничная программа продолжилась на набережной Волги. Здесь под Струковским садом была открыта скульптура композиция "Клен", посвященная одноименной песне ВИА "Синяя птица". А в самом парке проходил фестиваль "Распусти свои клеши".

Кульминацией субботних торжеств стал концерт "Встреча друзей "Авторадио" на площади им. Куйбышева. Со сцены главной площади губернии с праздником тысячи самарцев и гостей города поздравил врио губернатора Дмитрий Азаров.

"Поздравляю всех с праздником, с Днём города, города, который мы все любим и которым гордимся, которым любуемся каждый день", — сказал руководитель области. Дмитрий Азаров напомнил, что в эти выходные в Самаре проходит целая череда праздничных мероприятий.

"Праздничная атмосфера не покидает Самару с чемпионата мира по футболу, когда во всем городе проходил самый настоящий карнавал", — сказал руководитель области и пожелал всем собравшимся благополучия.

Затем вся площадь спела песню "Клен", в честь которой сегодня была открыта скульптурная композиция.

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Последние комментарии

Анатолий Илларионов 04 июля 2018 14:11 Улица Куйбышева до конца лета по выходным поработает в пешеходном режиме

Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.

Любовь Минакова 30 июня 2018 17:45 Дмитрий Азаров: "Нам нельзя потерять профессиональные спортивные команды"

Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!

Владимир Герасимов 25 мая 2018 06:48 Самарская область и Хабаровский край договорились о сотрудничестве

Надо вернуться к прямому воздушному сообщению между Самарой и Хабаровском. Один-два раза в неделю будет уже хорошо.Перед 1991г самолёт летал ежедневно, плюс ежедневный рейс на Владивосток и летом вводились дополнительные рейсы. На маршруте был Ту-154Б-2 с двумя промежуточными посадками(Новосибирск,Иркутск). Центр Среднего Повольжья будет связан напрямую с центром Дальнего Востока.

Честный Человек 11 апреля 2018 05:24 Дмитрий Азаров: "Нам нельзя потерять профессиональные спортивные команды"

Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!

Владимир Гуляев 10 апреля 2018 10:10 Дмитрий Азаров отклонил закон о снятии ограничений на работу "разливаек"

Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.

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