Дмитрий Азаров поздравил самарцев с днем города

В субботу, 8 сентября, в Самаре весь продолжались праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню города. С пятницы по воскресенье жители и гости областной столицы отмечают 432 день рождения Самары.

Сегодня мероприятия стартовали в микрорайоне Волгарь, где прошел День дружбы народов. Затем праздничная программа продолжилась на набережной Волги. Здесь под Струковским садом была открыта скульптура композиция "Клен", посвященная одноименной песне ВИА "Синяя птица". А в самом парке проходил фестиваль "Распусти свои клеши".

Кульминацией субботних торжеств стал концерт "Встреча друзей "Авторадио" на площади им. Куйбышева. Со сцены главной площади губернии с праздником тысячи самарцев и гостей города поздравил врио губернатора Дмитрий Азаров.

"Поздравляю всех с праздником, с Днём города, города, который мы все любим и которым гордимся, которым любуемся каждый день", — сказал руководитель области. Дмитрий Азаров напомнил, что в эти выходные в Самаре проходит целая череда праздничных мероприятий.

"Праздничная атмосфера не покидает Самару с чемпионата мира по футболу, когда во всем городе проходил самый настоящий карнавал", — сказал руководитель области и пожелал всем собравшимся благополучия.

Затем вся площадь спела песню "Клен", в честь которой сегодня была открыта скульптурная композиция.