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Общество

Более 50 тысяч самарцев приняли участие в праздновании Дня города

САМАРА. 8 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Более 50 тысяч самарцев приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных празднованию Дня города, сообщает департамент информполитики администрации губернатора.

Напомним, Самара отмечает 432 день рождения. Празднование началось в пятницу и продлится до воскресенья. 

Сегодня мероприятия в рамках дня города в микрорайоне Волгарь прошел День дружбы народов, на набережной под Струковским садом была открыта скульптура композиция "Клен", посвященная одноименной песне ВИА "Синяя птица", в самом парке прошел фестиваль "Распусти свои клеши", а кульминацией субботних торжеств стал концерт "Встреча друзей "Авторадио" на площади им. Куйбышева. Здесь со сцены главной площади губернии с праздником тысячи самарцев и гостей города поздравил врио губернатора Дмитрий Азаров.

Дмитрий Азаров поздравил самарцев с днем города Дмитрий Азаров поздравил самарцев с днем города
В субботу, 8 сентября, в Самаре весь продолжались праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню города. С пятницы по воскресенье жители и гости областной столицы отмечают 432 день рождения Самары.

Завтра праздничные мероприятия начнутся в 12:00 с церемонии возложения цветов к памятнику основателю Самары - князю Григорию Засекину. В это же время стартует фестиваль молодежной культуры и спорта в Струковском саду. В новом скейтпарке пройдут соревнования по скейтбордингу и велосипедному мотокроссу (BMX), на открытой эстраде и в летнем театре выступят молодежные рок-группы.

С 16:00 в летнем театре обновленного Струковского сада пройдет КВН-марафон движения "Самарский КВН". Множество интерактивных программ ждет гостей праздника на территории парка - выставка ретро-мотоциклов, мастерская "Строим город" и другие.

Днем на набережной реки Волги пройдут яркие и интересные программы, организованные самарскими компаниями. "Газпром трансгаз Самара" и Самарское региональное отделение Всероссийской общественной организацией "Молодая гвардия Единой России" подготовили для жителей и программу "Музыка для души" - подарок любимому городу.

С 15 до 18 часов в амфитеатре на 4-й очереди набережной пройдет джазовый концерт, на Первомайском спуске - фольклорная программа, в районе Некрасовского спуска прозвучит классическая музыка, а в амфитеатре у склона площади Славы - популярные песни в исполнении эстрадных артистов.

Центральным событием празднования Дня города 9 сентября станет концерт на площади Куйбышева. Здесь с 18:00 выступят популярные молодежные самарские группы Cheese people, VLNY, Fruit box. Самару с Днем города поздравит группа "Моя Мишель". Коллектив "Би-2" представит концертную программу "Горизонт событий", в основу которой лег одноименный 10-й юбилейный альбом группы. Выступление артистов будет сопровождаться уникальным световым и видеошоу.

В 22:30 небо над Самарой раскрасит праздничный фейерверк.

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