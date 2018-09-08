Более 50 тысяч самарцев приняли участие в праздновании Дня города

Более 50 тысяч самарцев приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных празднованию Дня города, сообщает департамент информполитики администрации губернатора.
Напомним, Самара отмечает 432 день рождения. Празднование началось в пятницу и продлится до воскресенья.
Сегодня мероприятия в рамках дня города в микрорайоне Волгарь прошел День дружбы народов, на набережной под Струковским садом была открыта скульптура композиция "Клен", посвященная одноименной песне ВИА "Синяя птица", в самом парке прошел фестиваль "Распусти свои клеши", а кульминацией субботних торжеств стал концерт "Встреча друзей "Авторадио" на площади им. Куйбышева. Здесь со сцены главной площади губернии с праздником тысячи самарцев и гостей города поздравил врио губернатора Дмитрий Азаров.
Завтра праздничные мероприятия начнутся в 12:00 с церемонии возложения цветов к памятнику основателю Самары - князю Григорию Засекину. В это же время стартует фестиваль молодежной культуры и спорта в Струковском саду. В новом скейтпарке пройдут соревнования по скейтбордингу и велосипедному мотокроссу (BMX), на открытой эстраде и в летнем театре выступят молодежные рок-группы.
С 16:00 в летнем театре обновленного Струковского сада пройдет КВН-марафон движения "Самарский КВН". Множество интерактивных программ ждет гостей праздника на территории парка - выставка ретро-мотоциклов, мастерская "Строим город" и другие.
Днем на набережной реки Волги пройдут яркие и интересные программы, организованные самарскими компаниями. "Газпром трансгаз Самара" и Самарское региональное отделение Всероссийской общественной организацией "Молодая гвардия Единой России" подготовили для жителей и программу "Музыка для души" - подарок любимому городу.
С 15 до 18 часов в амфитеатре на 4-й очереди набережной пройдет джазовый концерт, на Первомайском спуске - фольклорная программа, в районе Некрасовского спуска прозвучит классическая музыка, а в амфитеатре у склона площади Славы - популярные песни в исполнении эстрадных артистов.
Центральным событием празднования Дня города 9 сентября станет концерт на площади Куйбышева. Здесь с 18:00 выступят популярные молодежные самарские группы Cheese people, VLNY, Fruit box. Самару с Днем города поздравит группа "Моя Мишель". Коллектив "Би-2" представит концертную программу "Горизонт событий", в основу которой лег одноименный 10-й юбилейный альбом группы. Выступление артистов будет сопровождаться уникальным световым и видеошоу.
В 22:30 небо над Самарой раскрасит праздничный фейерверк.
Последние комментарии
Ну не Страна-ли дураков,- в натуре?
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
не тронь памятник а то я те твои кресты тоже поломаю
и попробуй докажи, что ты прав... - никаких праФ!