Волейбольная "Нова" завоевала "бронзу" на "Мемориале Платонова"

Волейбольный клуб "Нова" завоевал бронзовые медали престижного международного турнира "Мемориал Платонова", сообщает пресс-служба клуба.

Игры проходили в Санкт-Петербурге. В турнире принимали участие восемь команд, в том числе гости из Беларуси, Финляндии и Казахстана. Россию представляли пять команд, две из которых закончили прошлый сезон в первой тройке Суперлиги.

По ходу соревнований "Нова" одержала три победы в пяти матчах. Волжане уступили только топ-командам - московскому "Динамо" и питерскому "Зениту", но и в этих встречах "Нова" имела хорошие шансы на успех, отпустив соперника только на тай-брейке.

Следующим турниром для команды Константина Брянского станет Кубок России. Предварительный этап Кубка стартует 18 сентября.