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ДТП Происшествия

В Кинель-Черкасском районе в ДТП попала женщина-водитель с двумя маленькими детьми

КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССЫ. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 9 сентября, в Кинель-Черкасском районе в ДТП попала 23-летняя девушка-водитель, которая в 17:50, управляя автомобилем Lada Kalina, ехала по трассе Самара - Бугуруслан, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, в пути при обгоне между 97 и 98 км трассы она столкнулась с обгоняемой машиной Lada Granta под управлением 51-летнего водителя. После столкновения Lada Kalina съехала в правый кювет и опрокинулась.

После ДТП водитель автомобиля Lada Kalina и два ее пассажира - двухлетний и шестилетний мальчики - были доставлены на "скорой" в лечебное учреждение, где женщину и старшего ребенка госпитализировали, а малыш после оказания необходимой помощи был передан родственникам для перевозки домой.

По факту ДТП проводится проверка.

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Последние комментарии

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двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!

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Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.

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да нехрена они не перебегают,они ползают,где им в голову взбредет.

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Водителя надо прав лишить! У пострадавших сотрясение мозга, у одного сложный перелом, требуется оперативное вмешательство! И за что им это? За то что шли по тротуару по своим делам? Водительница, а если бы твоего ребенка или родного человека сбили на ТРОТУАРЕ! Живи с теперь с этой мыслью всю жизнь, и если не отберут права, то выброси их в помойку! Умей отвечать за свои поступки! Про возмещение ущерба тебе сообщат пострадавшие как придут в чувства, тебе должно быть стыдно, горько и совестно за твою манеру вождения! Свою жизнь спасла, а две чужих сбила! Позор!

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