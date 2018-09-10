В Кинель-Черкасском районе в ДТП попала женщина-водитель с двумя маленькими детьми

В воскресенье, 9 сентября, в Кинель-Черкасском районе в ДТП попала 23-летняя девушка-водитель, которая в 17:50, управляя автомобилем Lada Kalina, ехала по трассе Самара - Бугуруслан, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, в пути при обгоне между 97 и 98 км трассы она столкнулась с обгоняемой машиной Lada Granta под управлением 51-летнего водителя. После столкновения Lada Kalina съехала в правый кювет и опрокинулась.

После ДТП водитель автомобиля Lada Kalina и два ее пассажира - двухлетний и шестилетний мальчики - были доставлены на "скорой" в лечебное учреждение, где женщину и старшего ребенка госпитализировали, а малыш после оказания необходимой помощи был передан родственникам для перевозки домой.

По факту ДТП проводится проверка.