В Театре оперы и балета пройдет премьера новой редакции "Лебединого озера"

В Самарском театре оперы и балета 15 и 16 сентября в 18:30 пройдет премьера новой хореографической редакции балета "Лебединое озеро".
Балет "Лебединое озеро" на музыку Чайковского - один из самых часто исполняемых. Первая хореографическая версия, поставленная в 1877 г. в московском Большом театре Вацлавом Рейзингером, оказалась неудачной. В 1895 г. в Санкт-Петербурге была поставлена более успешная версия Мариуса Петипа и Льва Иванова. В ней танцевал Александр Горский, который и взялся в 1901 г. поставить "Лебединое озеро" в Москве.
Горский лишил первое действие атмосферы придворной чинности, а во втором изменил знаменитые "лебединые сцены": нарушил симметрию петербургской версии, увеличил количество исполнителей. Именно Горский, который продолжал совершенствовать "Лебединое озеро" еще двадцать лет, создал всем известный танец маленьких лебедей. "Лебединое озеро" в постановке Горского не дошло до нас целиком, но до сих пор в большинстве редакций спектакля сохранились те или иные сценические воспоминания о его работе. Постановка в новой хореографической редакции, которую создал главный балетмейстер Самарского театра оперы и балета Юрий Бурлака, - дань уважения мастеру.
"Лебединое озеро" не сходит со сцены самарского театра уже несколько десятилетий, и каждый балетмейстер, работавший в театре, оставил на ней свой отпечаток, - рассказывает Юрий Бурлака. - Один номер шел в постановке одного хореографа, следующий - в постановке другого... Смотреть такой спектакль - все равно, что листать письмо, где каждая страница написана другим почерком. Я возвратил хореографию к версии Александра Горского, которая шла в Большом театре с 1901 года. Только финал остался прежним - счастливым".
Последние комментарии
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить
Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!
Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!