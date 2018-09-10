В Театре оперы и балета пройдет премьера новой редакции "Лебединого озера"

В Самарском театре оперы и балета 15 и 16 сентября в 18:30 пройдет премьера новой хореографической редакции балета "Лебединое озеро".

Балет "Лебединое озеро" на музыку Чайковского - один из самых часто исполняемых. Первая хореографическая версия, поставленная в 1877 г. в московском Большом театре Вацлавом Рейзингером, оказалась неудачной. В 1895 г. в Санкт-Петербурге была поставлена более успешная версия Мариуса Петипа и Льва Иванова. В ней танцевал Александр Горский, который и взялся в 1901 г. поставить "Лебединое озеро" в Москве.

Горский лишил первое действие атмосферы придворной чинности, а во втором изменил знаменитые "лебединые сцены": нарушил симметрию петербургской версии, увеличил количество исполнителей. Именно Горский, который продолжал совершенствовать "Лебединое озеро" еще двадцать лет, создал всем известный танец маленьких лебедей. "Лебединое озеро" в постановке Горского не дошло до нас целиком, но до сих пор в большинстве редакций спектакля сохранились те или иные сценические воспоминания о его работе. Постановка в новой хореографической редакции, которую создал главный балетмейстер Самарского театра оперы и балета Юрий Бурлака, - дань уважения мастеру.



"Лебединое озеро" не сходит со сцены самарского театра уже несколько десятилетий, и каждый балетмейстер, работавший в театре, оставил на ней свой отпечаток, - рассказывает Юрий Бурлака. - Один номер шел в постановке одного хореографа, следующий - в постановке другого... Смотреть такой спектакль - все равно, что листать письмо, где каждая страница написана другим почерком. Я возвратил хореографию к версии Александра Горского, которая шла в Большом театре с 1901 года. Только финал остался прежним - счастливым".