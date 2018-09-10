В "СамАрте" пройдет бенефис Ольги Агаповой

В пятницу, 14 сентября, в 17:00 в Большом зале театра "СамАрт" пройдет бенефис заслуженной артистки России, народной артистки Самарской области Ольги Агаповой.
Ольга Агапова в 1989 г. окончила Свердловский театральный институт. В труппе Самарского ТЮЗа - с 1990 года. Первой ролью в театре стал Поросенок в спектакле "Поющий поросенок". Неоднократный лауреат премии "Самарская театральная муза" в номинации "Лучшая женская роль".
В идущем репертуаре театра Ольга Агапова играет Лину Ауфман ("Вино из одуванчиков"), Свинью ("Счастливый Ганс"), Анну Андреевну ("Ревизор"), Одинокого Лавра ("Жил-был Геракл"), Даму, Ольгу ("Семь способов соблазнения"), Мамашу Кураж ("Мамаша Кураж"), Этель ("Последняя любовь"), Ирину Николаевну Аркадину ("Чайка"), Хануму ("Ханума"), Гертруду ("Гамлет"), Неточку ("Жизнь артиста"), участвует в спектаклях "Бумбараш", "Василий Теркин", "Зримая песня", "Опять цветет акация…", "Мы вращаем Землю".
Ольга Агапова преподавала актерское мастерство в Самарском государственном институте культуры. Сразу две свои роли (Свинья в "Очень простой истории" и Варвара в "Бумбараше") Ольга Алексеевна "передала по наследству" ученице - актрисе Марии Феофановой.
Ольга Агапова окончила режиссерский курс в Академии Наяновой (мастер курса - Анатолий Праудин). В "СамАрте" поставила спектакль "Девочки" по Улицкой.
В программе бенефиса - спектакль "Ханума" с Ольгой Агаповой в главной роли и поздравления юбиляра.
Последние комментарии
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить
Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!
Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!