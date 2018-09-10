В "СамАрте" пройдет бенефис Ольги Агаповой

В пятницу, 14 сентября, в 17:00 в Большом зале театра "СамАрт" пройдет бенефис заслуженной артистки России, народной артистки Самарской области Ольги Агаповой.

Ольга Агапова в 1989 г. окончила Свердловский театральный институт. В труппе Самарского ТЮЗа - с 1990 года. Первой ролью в театре стал Поросенок в спектакле "Поющий поросенок". Неоднократный лауреат премии "Самарская театральная муза" в номинации "Лучшая женская роль".

В идущем репертуаре театра Ольга Агапова играет Лину Ауфман ("Вино из одуванчиков"), Свинью ("Счастливый Ганс"), Анну Андреевну ("Ревизор"), Одинокого Лавра ("Жил-был Геракл"), Даму, Ольгу ("Семь способов соблазнения"), Мамашу Кураж ("Мамаша Кураж"), Этель ("Последняя любовь"), Ирину Николаевну Аркадину ("Чайка"), Хануму ("Ханума"), Гертруду ("Гамлет"), Неточку ("Жизнь артиста"), участвует в спектаклях "Бумбараш", "Василий Теркин", "Зримая песня", "Опять цветет акация…", "Мы вращаем Землю".

Ольга Агапова преподавала актерское мастерство в Самарском государственном институте культуры. Сразу две свои роли (Свинья в "Очень простой истории" и Варвара в "Бумбараше") Ольга Алексеевна "передала по наследству" ученице - актрисе Марии Феофановой.

Ольга Агапова окончила режиссерский курс в Академии Наяновой (мастер курса - Анатолий Праудин). В "СамАрте" поставила спектакль "Девочки" по Улицкой.

В программе бенефиса - спектакль "Ханума" с Ольгой Агаповой в главной роли и поздравления юбиляра.