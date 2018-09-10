16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Театре оперы и балета пройдет премьера новой редакции "Лебединого озера" Что смотреть на "Золотой Маске" в Новокуйбышевске "Золотая Маска" проведет в Новокуйбышевске круглый стол "Театры в малых городах" В Самаре пройдет фестиваль национальных театров кукол "Радуга" В самарской "Кармен" споет солист Мариинского театра Владимир Мороз

Театр Культура

В "СамАрте" пройдет бенефис Ольги Агаповой

САМАРА. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 43
Версия для печати

В пятницу, 14 сентября, в 17:00 в Большом зале театра "СамАрт" пройдет бенефис заслуженной артистки России, народной артистки Самарской области Ольги Агаповой.

Ольга Агапова в 1989 г. окончила Свердловский театральный институт. В труппе Самарского ТЮЗа - с 1990 года. Первой ролью в театре стал Поросенок в спектакле "Поющий поросенок". Неоднократный лауреат премии "Самарская театральная муза" в номинации "Лучшая женская роль".

В идущем репертуаре театра Ольга Агапова играет Лину Ауфман ("Вино из одуванчиков"), Свинью ("Счастливый Ганс"), Анну Андреевну ("Ревизор"), Одинокого Лавра ("Жил-был Геракл"), Даму, Ольгу ("Семь способов соблазнения"), Мамашу Кураж ("Мамаша Кураж"), Этель ("Последняя любовь"), Ирину Николаевну Аркадину ("Чайка"), Хануму ("Ханума"), Гертруду ("Гамлет"), Неточку ("Жизнь артиста"), участвует в спектаклях "Бумбараш", "Василий Теркин", "Зримая песня", "Опять цветет акация…", "Мы вращаем Землю".

Ольга Агапова преподавала актерское мастерство в Самарском государственном институте культуры. Сразу две свои роли (Свинья в "Очень простой истории" и Варвара в "Бумбараше") Ольга Алексеевна "передала по наследству" ученице - актрисе Марии Феофановой.

Ольга Агапова окончила режиссерский курс в Академии Наяновой (мастер курса - Анатолий Праудин). В "СамАрте" поставила спектакль "Девочки" по Улицкой.

В программе бенефиса - спектакль "Ханума" с Ольгой Агаповой в главной роли и поздравления юбиляра.

Гид потребителя

Последние комментарии

Vladimir S 21 марта 2018 11:48 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Ванька Верещагин 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?

Илья Сердюк 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить

Алексей Гавришин 12 марта 2018 02:57 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!

Денис Буянов 11 марта 2018 07:59 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!

Фото на сайте

Поволжские сезоны Александра Васильева-2017

Поволжские сезоны Александра Васильева-2017

Театр "Пластилиновый дождь" показал свой новый спектакль "Обряд"

Театр "Пластилиновый дождь" показал свой новый спектакль "Обряд"

В Самаре состоялась премьера спектакля "Человеческий голос"

В Самаре состоялась премьера спектакля "Человеческий голос"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30