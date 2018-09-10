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Общество

В регионе в ближайшие дни сохранится теплая погода

САМАРА. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По сведениям Гидрометцентра России, в Самарской области в первой декаде сентября средняя температура воздуха ожидается на 2°C выше среднего многолетнего значения.

В понедельник, 10 сентября, переменная облачность, местами кратковременный дождь. Температура воздуха составит 19… 24 °C. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.

Во вторник, 11 сентября, малооблачно без осадков. Ночью температура воздуха составит 6… 11°C, днем 18… 23°C. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.

В среду, 12 сентября, также ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха ночью составит 5… 10°C, днем 19… 24°C. Ветер южный 5-10 м/с.

В четверг, 13 сентября, ночью осадков не ожидается. Столбик термометра опустится от 13 до 8°C. Днем местами пройдет кратковременный дождь. Воздух прогреется от 22 до 27°C. Ветер юго-западный 8-13 м/с.

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