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Происшествия

Экс-начальник ИК-3 Гурьянов создавал для членов ОПГ комфортные условия пребывания в тюрьме

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Полковник внутренней службы Андрей Гурьянов, возглавлявший новокуйбышевскую ИК-3 и задержанный за взятку в конце августа 2018 г., создавал комфортные условия пребывания в тюрьме для членов различных ОПГ, пишет "Самарское обозрение".

Как рассказал изданию старший помощник самарского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Дмитрий Теркунов, некоторое время назад надзорное ведомство вносило представление о несоответствии Гурьянова занимаемой должности. "Причиной этого стали повышенные комфортные условия, которые создавались в ИК-3 для членов различных ОПГ. В частности, в колонии была оборудована комфортабельная комната под номером девять для длительных свиданий, разрешение на пребывание в которой подписывал лично начальник колонии. Некоторые осужденные поощрялись незаконно - тоже по инициативе Гурьянова. Например, один "сиделец" в теплое время года был поощрен за уборку снега. Также не совсем законно предоставлялись длительные свидания", - говорит Теркунов.

По данным надзорного ведомства, с подачи Гурьянова на длительные свидания в комнату №9 ходили не все осужденные, а лишь избранный круг. Длительные свидания этой категории осужденных порой предоставлялись в течение суток после подачи заявления на имя начальника колонии. Спецпрокуроры усмотрели в этом "несоблюдение заранее составляемого графика и установленной очередности".

Как пишет "СО", кроме привилегированности, свидания нередко носили незаконный характер, например, предоставлялись при наличии непогашенного взыскания.

Андрей Гурьянов практиковал в своей колонии и такой вид поощрения, как отпуск с выездом за пределы пенитенциарного учреждения. Разрешение на такой выезд дается с учетом характера и тяжести совершенного преступления, отбытого наказания, личности и поведения осужденного. С подачи Гурьянова 12-дневным выездом за пределы колонии ед  ва не поощрили двух заключенных, фигурантов дел о жестоких групповых убийствах. На момент предоставления отпуска у обоих срок неотбытого наказания превышал пять лет. Одному из них также незаконно было удовлетворено прошение об условно-досрочном освобождении. Все эти решения начальника ИК-3 позднее отменены по инициативе спецпрокуроров.

Вывод проверки прокуратуры был таким: начальником ФКУ ИК-3 не осуществляются должным образом общее руководство и контроль за воспитательным процессом в отношении осужденных. Надзорное ведомство ставило вопрос о смещении Гурьянова с занимаемой должности.

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