Экс-начальник ИК-3 Гурьянов создавал для членов ОПГ комфортные условия пребывания в тюрьме

Полковник внутренней службы Андрей Гурьянов, возглавлявший новокуйбышевскую ИК-3 и задержанный за взятку в конце августа 2018 г., создавал комфортные условия пребывания в тюрьме для членов различных ОПГ, пишет "Самарское обозрение".
Как рассказал изданию старший помощник самарского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Дмитрий Теркунов, некоторое время назад надзорное ведомство вносило представление о несоответствии Гурьянова занимаемой должности. "Причиной этого стали повышенные комфортные условия, которые создавались в ИК-3 для членов различных ОПГ. В частности, в колонии была оборудована комфортабельная комната под номером девять для длительных свиданий, разрешение на пребывание в которой подписывал лично начальник колонии. Некоторые осужденные поощрялись незаконно - тоже по инициативе Гурьянова. Например, один "сиделец" в теплое время года был поощрен за уборку снега. Также не совсем законно предоставлялись длительные свидания", - говорит Теркунов.
По данным надзорного ведомства, с подачи Гурьянова на длительные свидания в комнату №9 ходили не все осужденные, а лишь избранный круг. Длительные свидания этой категории осужденных порой предоставлялись в течение суток после подачи заявления на имя начальника колонии. Спецпрокуроры усмотрели в этом "несоблюдение заранее составляемого графика и установленной очередности".
Как пишет "СО", кроме привилегированности, свидания нередко носили незаконный характер, например, предоставлялись при наличии непогашенного взыскания.
Андрей Гурьянов практиковал в своей колонии и такой вид поощрения, как отпуск с выездом за пределы пенитенциарного учреждения. Разрешение на такой выезд дается с учетом характера и тяжести совершенного преступления, отбытого наказания, личности и поведения осужденного. С подачи Гурьянова 12-дневным выездом за пределы колонии ед ва не поощрили двух заключенных, фигурантов дел о жестоких групповых убийствах. На момент предоставления отпуска у обоих срок неотбытого наказания превышал пять лет. Одному из них также незаконно было удовлетворено прошение об условно-досрочном освобождении. Все эти решения начальника ИК-3 позднее отменены по инициативе спецпрокуроров.
Вывод проверки прокуратуры был таким: начальником ФКУ ИК-3 не осуществляются должным образом общее руководство и контроль за воспитательным процессом в отношении осужденных. Надзорное ведомство ставило вопрос о смещении Гурьянова с занимаемой должности.
Последние комментарии
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .
Неужели так важна пенсия? 4/5 страны выще без оной оставили. А в 52 года как то стрёмно мужику на пенсию выходить. А уж каких-то болезней по определению быть не должно, коммисовать должны
Гудованный хочет соскочить со взятки. Службой я не торгую, просто мелкий мошенник...
нужен народный мститель с дубиной и дробовиком Панкор Джекхаммер =)
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже