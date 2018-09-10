Из дома сотрудницы ПФР Красноярского района украли целый оружейный арсенал

Полиция в Красноярском районе расследует крупную кражу из дома сотрудницы местного подразделения пенсионного фонда РФ.

По данным источника в правоохранительных органах, в начале сентября преступник или преступники отжали оконную раму в квартире дома в пос. Мирный, проникли внутрь и украли охотничье ружье, патроны, сигнальный револьвер, пневматический пистолет, пистолет-пулемет, охотничий нож, патефон времен Великой Отечественной воны, ноутбук и серебряные серьги.

Ущерб оценен в 95 тыс. рублей. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража с незаконным проникновением в жилище в крупном размере". Подозреваемых пока нет.

Кому принадлежал оружейный арсенал и было ли на него разрешение, пока не известно.