Из дома сотрудницы ПФР Красноярского района украли целый оружейный арсенал

Полиция в Красноярском районе расследует крупную кражу из дома сотрудницы местного подразделения пенсионного фонда РФ.
По данным источника в правоохранительных органах, в начале сентября преступник или преступники отжали оконную раму в квартире дома в пос. Мирный, проникли внутрь и украли охотничье ружье, патроны, сигнальный револьвер, пневматический пистолет, пистолет-пулемет, охотничий нож, патефон времен Великой Отечественной воны, ноутбук и серебряные серьги.
Ущерб оценен в 95 тыс. рублей. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража с незаконным проникновением в жилище в крупном размере". Подозреваемых пока нет.
Кому принадлежал оружейный арсенал и было ли на него разрешение, пока не известно.
Последние комментарии
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .
Неужели так важна пенсия? 4/5 страны выще без оной оставили. А в 52 года как то стрёмно мужику на пенсию выходить. А уж каких-то болезней по определению быть не должно, коммисовать должны
Гудованный хочет соскочить со взятки. Службой я не торгую, просто мелкий мошенник...
У экс депутата нашли и ничего.
Такие показатели не радуют.