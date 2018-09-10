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Преступления Происшествия

В Самаре два человека попали в больницу в результате вооруженного нападения на магазин

САМАРА. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вечером 7 сентября было совершено разбойное нападение на продуктовый магазин, расположенный на 18 км Московского шоссе.

По данным источника в правоохранительных органах, преступник зашел туда около 21:30. Он был вооружен и напал с ножом на продавца и покупателя, которые были внутри, после чего вытащил из кассы наличку. Добычей грабителя стали 2000 рублей. Пострадавшие: 72-летняя продавщица и 48-летняя покупательница попали в больницу с тяжелыми травмами.

Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 162 УК РФ "Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего", санкции которой предусматривают от восбми до 15 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

Полиция пытается выйти на след подозреваемого.

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