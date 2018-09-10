В Самаре два человека попали в больницу в результате вооруженного нападения на магазин

Вечером 7 сентября было совершено разбойное нападение на продуктовый магазин, расположенный на 18 км Московского шоссе.
По данным источника в правоохранительных органах, преступник зашел туда около 21:30. Он был вооружен и напал с ножом на продавца и покупателя, которые были внутри, после чего вытащил из кассы наличку. Добычей грабителя стали 2000 рублей. Пострадавшие: 72-летняя продавщица и 48-летняя покупательница попали в больницу с тяжелыми травмами.
Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 162 УК РФ "Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего", санкции которой предусматривают от восбми до 15 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.
Полиция пытается выйти на след подозреваемого.
Последние комментарии
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .
Неужели так важна пенсия? 4/5 страны выще без оной оставили. А в 52 года как то стрёмно мужику на пенсию выходить. А уж каких-то болезней по определению быть не должно, коммисовать должны
Гудованный хочет соскочить со взятки. Службой я не торгую, просто мелкий мошенник...
У экс депутата нашли и ничего.
Такие показатели не радуют.