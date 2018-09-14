Задержали подозреваемого в нападении с ножом на самарский магазин

Самарские полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на магазин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

7 сентября, в 21:30, неизвестный в магазине на 18 км Московского шоссе напал с ножом на 72-летнюю продавщицу и 48-летнюю посетительницу и похитил из кассы 2 тыс. рублей. Подозреваемого задержали в одном из сел Волжского района.