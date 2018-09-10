Стартовал прием заявок на участие во всероссийском дне бега "Кросс Нации"

В понедельник, 10 сентября, начала работа комиссия по приему заявок на участие во всероссийском дне бега "Кросс Нации" — 2018. В субботу, 15 сентября, на спортивной базе "Чайка" (Самара, поселок Управленческий) все желающие смогут пробежать различные дистанции и побороться за ценные призы.
"Кросс Нации" пройдет в более чем 80 регионах страны с участием около 1,5 млн.человек. В Самаре центральный старт будет дан на УСЦ "Чайка". В программе мероприятия забеги на дистанциях 1 км, 2 км, 4 км, 6 км, 8 км, 12 км, детский забег на 300 метров. К соревнованиям допускаются все желающие. Участие бесплатное. Необходимо оформить заявку.
В комиссию по допуску предоставляется: паспорт или свидетельство о рождении, справка о допуске врача, полис обязательного медицинского страхования. Организации могут оформить коллективную заявку: ФИО участника, дата рождения, виза и подпись врача, подпись руководителя, печать организации, печать медицинского учреждения.
Документы необходимо предоставить в мандатную комиссию, которая находится на базе "Чайка", с 10 сентября по 14 сентября с 10:00 до 18:00 (тел/факс: (846) 950-19-73). В день проведения соревнований, 15 сентября, заявки принимаются с 8:30 до 11:00.
В рамках спортивного праздника будут организованы концертная программа и бесплатные спортивно-развлекательные площадки для зрителей. Кроме Самары официальные старты "Кросса Нации" пройдут и в других городах региона, сообщает министерство спорта Самарской области.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.