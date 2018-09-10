Стартовал прием заявок на участие во всероссийском дне бега "Кросс Нации"

В понедельник, 10 сентября, начала работа комиссия по приему заявок на участие во всероссийском дне бега "Кросс Нации" — 2018. В субботу, 15 сентября, на спортивной базе "Чайка" (Самара, поселок Управленческий) все желающие смогут пробежать различные дистанции и побороться за ценные призы.

"Кросс Нации" пройдет в более чем 80 регионах страны с участием около 1,5 млн.человек. В Самаре центральный старт будет дан на УСЦ "Чайка". В программе мероприятия забеги на дистанциях 1 км, 2 км, 4 км, 6 км, 8 км, 12 км, детский забег на 300 метров. К соревнованиям допускаются все желающие. Участие бесплатное. Необходимо оформить заявку.

В комиссию по допуску предоставляется: паспорт или свидетельство о рождении, справка о допуске врача, полис обязательного медицинского страхования. Организации могут оформить коллективную заявку: ФИО участника, дата рождения, виза и подпись врача, подпись руководителя, печать организации, печать медицинского учреждения.

Документы необходимо предоставить в мандатную комиссию, которая находится на базе "Чайка", с 10 сентября по 14 сентября с 10:00 до 18:00 (тел/факс: (846) 950-19-73). В день проведения соревнований, 15 сентября, заявки принимаются с 8:30 до 11:00.

В рамках спортивного праздника будут организованы концертная программа и бесплатные спортивно-развлекательные площадки для зрителей. Кроме Самары официальные старты "Кросса Нации" пройдут и в других городах региона, сообщает министерство спорта Самарской области.