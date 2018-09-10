16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области состоится всероссийский день бега "Кросс Нации" На "Самара Арене" прошел III Всероссийский фестиваль дворового спорта Участники фестиваля дворового спорта из Новосибирска презентовали проекты "Спортивный город" и "Герои с нашего двора" Тренер сборной Пензенской области: "Фестиваль дворового спорта оставляет отличное впечатление" На "Самара Арене" пройдет Всероссийский фестиваль дворового спорта

Массовый спорт Спорт

Стартовал прием заявок на участие во всероссийском дне бега "Кросс Нации"

САМАРА. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 43
Версия для печати

В понедельник, 10 сентября, начала работа комиссия по приему заявок на участие во всероссийском дне бега "Кросс Нации" — 2018. В субботу, 15 сентября, на спортивной базе "Чайка" (Самара, поселок Управленческий) все желающие смогут пробежать различные дистанции и побороться за ценные призы.

"Кросс Нации" пройдет в более чем 80 регионах страны с участием около 1,5 млн.человек. В Самаре центральный старт будет дан на УСЦ "Чайка". В программе мероприятия забеги на дистанциях 1 км, 2 км, 4 км, 6 км, 8 км, 12 км, детский забег на 300 метров. К соревнованиям допускаются все желающие. Участие бесплатное. Необходимо оформить заявку.

В комиссию по допуску предоставляется: паспорт или свидетельство о рождении, справка о допуске врача, полис обязательного медицинского страхования. Организации могут оформить коллективную заявку: ФИО участника, дата рождения, виза и подпись врача, подпись руководителя, печать организации, печать медицинского учреждения.

Документы необходимо предоставить в мандатную комиссию, которая находится на базе "Чайка", с 10 сентября по 14 сентября с 10:00 до 18:00 (тел/факс: (846) 950-19-73). В день проведения соревнований, 15 сентября, заявки принимаются с 8:30 до 11:00.

В рамках спортивного праздника будут организованы концертная программа и бесплатные спортивно-развлекательные площадки для зрителей. Кроме Самары официальные старты "Кросса Нации" пройдут и в других городах региона, сообщает министерство спорта Самарской области.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 29 апреля 2015 06:54 В Самаре прошел фестиваль "Открытие летнего велосезона"

Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.

М С 09 декабря 2014 07:45 В Сергиевске отметили победу ФК "Сергиевск" в первенстве МФС "Приволжье"

Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.

Thought Mind 06 декабря 2014 19:31 В Сергиевске отметили победу ФК "Сергиевск" в первенстве МФС "Приволжье"

повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?

Максим Ромашов 12 апреля 2013 16:16 Николай Меркушкин: "В Самаре должно быть как минимум 12 ледовых площадок"

Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.

Дмитрий Гр 04 марта 2013 09:26 В Самаре состоялся финальный этап турнира по мини-футболу "Дружба народов"

финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.

Фото на сайте

III Всероссийский фестиваль дворового спорта

III Всероссийский фестиваль дворового спорта

Второй открытый самарский легкоатлетический марафон на Кубок главы города Самара

Второй открытый самарский легкоатлетический марафон на Кубок главы города Самара

В Красноярском районе прошла областная спартакиада пенсионеров

В Красноярском районе прошла областная спартакиада пенсионеров

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30