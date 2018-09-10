В Новокуйбышевске 7 сентября спектаклем театра им. Вл.Маяковского "Отцы и сыновья" открылся Фестиваль "Золотая Маска" в Новокуйбышевске.

Новокуйбышевск принимает у себя "Золотую Маску". За всю историю Российской национальной театральной премии ее региональный проект только однажды проходил в Самарской области. В 2011 году Самара принимала у себя номинантов и лауреатов "Маски". И вот теперь малый город.

"Это знаковое событие не только для Новокуйбышевска, но и для всей Самарской области, - сказал в день открытия фестиваля врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов. - Мы уже привыкли к тому, что театры нашего региона - постоянные участники национальной премии, но в этот раз "Золотая Маска" сама приехала к нам в гости. В первую очередь это, конечно, заслуга театра-студии "Грань", который два года подряд получал "Маску".

Министр культуры также напомнил, что Денис Бокурадзе работает в Новокуйбышевске, но уже регулярно ставит спектакли в Москве, поэтому руководство "Золотой Маски" решило провести свой региональный проект в малом городе.

Поздравил с открытием участников и гостей фестиваля глава города Сергей Марков. "Горожане могут гордиться тем, что именно в Новокуйбышевске проходит такой масштабный фестиваль, и, я уверен, даже люди, далекие от искусства, придут в эти дни во Дворец культуры и насладятся работами приехавших к нам театров", - сказал глава города.

Фестиваль "Золотой Маски" открылся спектаклем театра им. Вл.Маяковского "Отцы и сыновья" в постановке Леонида Хейфеца.

У себя дома этот спектакль играют в несколько других условиях: зрители находятся практически на сцене, словно гости на веранде Кирсановых, и такая близость позволяет следить за нюансами актерской игры, погружает в атмосферу усадебной жизни - щебетание птиц, шорох платьев, полуулыбки, полувзгляды, все рождается на расстоянии вытянутой руки. В родном театре через сцену протекает даже ручей, через который приходится перешагивать, перепрыгивать актерам, и журчание воды дополняет общую картину неспешного течения жизни семейства, в которое вторгается молодой нигилист Базаров.

В Новокуйбышевске театру пришлось играть в непривычных условиях, в зрительном зале, рассчитанном на 640 зрителей, до ручья ли? Для опытных маститых артистов театра Маяковского это не стало препятствием. Вряд ли кто мог пожаловаться на то, что не слышит текст. Но разница в восприятии спектакля на балконе и в партере все-таки ощущалась. Спектакль давали два вечера, и у автора текста была возможность в этом убедиться.

Не всем удавалось брать галерку. При этом, казалось бы, эпизодическая роль престарелой княжны в исполнении Людмилы Иваниловой всякий раз заставляла зрителей замирать. На второй день сцены с ее участием и вовсе сопровождались аплодисментами, что, конечно, редкость для драматического театра. Движение длинных аристократических пальцев, прямая осанка, огонек в глазах актрисы приковывали взгляды публики, при том, что на сцене тем временем шла своя жизнь.

Образ Кирсанова-старшего в исполнении Игоря Марычева остается в памяти. Этакий добродушный, немного суетливый хозяин, потчующий, любящий, радующийся жизни, желающий вкусно жить, но не желающий вдаваться в проблемы.

Конечно, особый интерес у публики вызвал Макар Запорожский - восходящая звезда экрана. Подростки, пришедшие на спектакль (а была и такая публика), знают актера по фильмам и сериалам, и в роли Аркадия Кирсанова он был так же убедителен и интересен зрителю.

Но что же Базаров - нарушитель спокойствия, революционер, появившийся в семье Кирсановых и Одинцовых и пропавший бесследно? "Прошло всего две недели после его смерти, а о нем уж никто и не вспоминает", - поражается Аркадий. Кажется и зрители спустя две-три минуты стали забывать. Базаров… а был ли он?

Неожиданно, но на первый план в этой истории выходит дядюшка Аркадия Павел Петрович Кирсанов (его блестяще исполнил Евгений Парамонов). Вдруг именно он становится главным героем: человек вольных взглядов в прошлом, сумевший пережить страсть, любовь, потерю, умный, порядочный, умеющий действительно владеть своими чувствами, и вот уже кажется, что Базаров был всего лишь воспоминанием, сном Павла Петровича. Появился и пропал, и забыли, рассыпался в прах. И только трогательная сцена с его родителями в финале как подтверждение его бытия.

Ирландский драматург создавал свою пьесу по роману "Отцы и дети". "Но Фрил, - это такая концентрация Тургенева, - говорит Сергей Беляев, исполнитель роли Базарова. - Мой герой говорит окружающим, друзьям ли, родителям все что о них думает. Режет правду-матку, какой бы жестокой она ни была, считая, что имеет на это право. Но столкновение с таким чувством, как любовь, все переворачивает с ног на голову. Он ничего не может с собой поделать. И вот уже произносит банальные вещи Одинцовой, в которую влюбляется, и понимает, что банален, что становится похож на людей, которым предъявлял прежде претензии. Пытается найти душевное равновесие, но ничего не получается, потому что он нарушил один из главных своих принципов: он влюбился. Происходит внутренняя борьба. Это интересно. Спасибо Фрилу за это".

Спасибо за это Фрилу, режиссеру Леониду Хейфецу и спасибо театру Маяковского.

А фестиваль между тем продолжается. Следующим в фестивальной программе станет спектакль театра "Около дома Станиславского" - "Магадан/Кабаре/" в постановке Юрия Погребничко. Спектакль - лауреат "Золотой Маски" 2017 года в номинации "Лучший спектакль в драме, малая форма". Кроме того, "Золотая Маска" готовит большую образовательную и просветительскую программу, уже 17 сентября состоится круглый стол, посвященный проблемам работы театров в малых городах. В нем примут участие директора и художественные руководители из разных городов России. К дискуссии приглашаются и самарские театральные деятели.