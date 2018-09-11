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Общество

В Самарской области местами ожидаются заморозки

САМАРА. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ночные часы температура воздуха местами опустится ниже нуля, сообщают в Приволжском УГМС.

Так, 12 сентября ночью температура воздуха составит 3… 8°C, местами в воздухе и на поверхности почвы заморозки от -0 до -2°C.

В целом же, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в регионе ожидается теплая погода.

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