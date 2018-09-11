В Самарской области местами ожидаются заморозки

В ночные часы температура воздуха местами опустится ниже нуля, сообщают в Приволжском УГМС.

Так, 12 сентября ночью температура воздуха составит 3… 8°C, местами в воздухе и на поверхности почвы заморозки от -0 до -2°C.

В целом же, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в регионе ожидается теплая погода.