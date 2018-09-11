В Самарской области местами ожидаются заморозки

В ночные часы температура воздуха местами опустится ниже нуля, сообщают в Приволжском УГМС.
Так, 12 сентября ночью температура воздуха составит 3… 8°C, местами в воздухе и на поверхности почвы заморозки от -0 до -2°C.
В целом же, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в регионе ожидается теплая погода.
Последние комментарии
Ну не Страна-ли дураков,- в натуре?
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
не тронь памятник а то я те твои кресты тоже поломаю
и попробуй докажи, что ты прав... - никаких праФ!