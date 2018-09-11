В Самаре в суд направлено дело о гибели адвоката Ильи Бутовченко

Во вторник, 11 сентября, Куйбышевская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о преступлении в сфере безопасности движения и эксплуатации транспорта. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил и. о. Куйбышевского транспортного прокурора Дионис Чамурлиев.

По версии следствия, вечером 22 июля 2017 г. самарец без спасательных жилетов отправился в путь по Волге на гидроцикле с пассажиром. В протоке рек Волга-Воложка в Промышленном районе гидроцикл столкнулся с моторным судном. В результате пассажир гидроцикла выпал за борт и утонул.

Напомним, пассажиром гидроцикла, который на полной скорости влетел в моторную лодку, перевозившую отдыхающих с одного берега Волги на другой, был сын президента Палаты адвокатов Самарской области Илья Бутовченко.

Как пояснил Дионис Чамурлиев, действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 268 УК РФ ("Нарушение другим участником движения (кроме лиц, указанных в ст. 263 и 264 УК РФ) правил безопасности эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности смерть человека").

Материалы уголовного дела направлены в Промышленный районный суд Самары для рассмотрения.

Кстати за преступление, в котором обвиняют гидроциклиста, УК РФ предусмотрено наказание до четырех лет лишения свободы.