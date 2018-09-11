В Самаре в суд направлено дело о гибели адвоката Ильи Бутовченко

Во вторник, 11 сентября, Куйбышевская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о преступлении в сфере безопасности движения и эксплуатации транспорта. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил и. о. Куйбышевского транспортного прокурора Дионис Чамурлиев.
По версии следствия, вечером 22 июля 2017 г. самарец без спасательных жилетов отправился в путь по Волге на гидроцикле с пассажиром. В протоке рек Волга-Воложка в Промышленном районе гидроцикл столкнулся с моторным судном. В результате пассажир гидроцикла выпал за борт и утонул.
Напомним, пассажиром гидроцикла, который на полной скорости влетел в моторную лодку, перевозившую отдыхающих с одного берега Волги на другой, был сын президента Палаты адвокатов Самарской области Илья Бутовченко.
Как пояснил Дионис Чамурлиев, действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 268 УК РФ ("Нарушение другим участником движения (кроме лиц, указанных в ст. 263 и 264 УК РФ) правил безопасности эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности смерть человека").
Материалы уголовного дела направлены в Промышленный районный суд Самары для рассмотрения.
Кстати за преступление, в котором обвиняют гидроциклиста, УК РФ предусмотрено наказание до четырех лет лишения свободы.
Последние комментарии
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .
Неужели так важна пенсия? 4/5 страны выще без оной оставили. А в 52 года как то стрёмно мужику на пенсию выходить. А уж каких-то болезней по определению быть не должно, коммисовать должны
Гудованный хочет соскочить со взятки. Службой я не торгую, просто мелкий мошенник...
У экс депутата нашли и ничего.
Такие показатели не радуют.