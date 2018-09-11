Самарский университет улучшил позиции в репутационном рейтинге RUR

Рейтинговое агентство Round University Ranking (RUR) совместно с международной компанией Clarivate Analytics подготовило отдельный репутационный рейтинг — Reputation World University Ranking. Он основан на двух показателях: репутация университета в области преподавания и в области исследований.
Лидером репутационного рейтинга среди российских вузов стал МГУ имени М. В. Ломоносова, занявший 45-е место среди мировых университетов.
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева в этом году поднялся на 80 позиций и занял 644 место рейтинга. "Отдельного упоминания заслуживают лидеры по темпам роста репутации, — отмечают составители рейтинга. — На первом месте по данному критерию расположился ННГУ имени Лобачевского, прибавивший сразу 117 позиций за год, на втором Воронежский государственный технический университет — плюс 86 позиций за год; на третьем Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева (плюс 80 строк в рейтинге)".
Round University Ranking — международный рейтинг вузов, оценивающий эффективность деятельности 750 ведущих вузов мира по 20 индикаторам. Он издается российским рейтинговым агентством RUR Agency с 2010 года. Цель проекта RUR — дать прозрачный, комплексный инструмент для сравнения и сопоставления вузов по всему миру для максимально широкой аудитории: абитуриентов, аналитиков, лиц, принимающих решения в области развития высшего образования как на уровне отдельных вузов, так и на национальном уровне.
Самарский университет единственный из вузов Самарской области входит в число лучших университетов мира по версии авторитетных глобальных рейтингов, среди которых рейтинг QS World University Rankings (QS), ежегодно составляемый британской компании Quacquarelli Symonds — в 2018 году университет значительно улучшил свои показатели в нем и переместился в группу вузов, занимающих позиции с 701 по 750. А также THE World University Rankings — в 2017 году университет смог существенно улучшить здесь свои рейтинговые показатели и переместиться в список вузов, разделяющих места с 601 по 800.
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)