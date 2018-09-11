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Образование Общество

Самарский университет улучшил позиции в репутационном рейтинге RUR

САМАРА. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Рейтинговое агентство Round University Ranking (RUR) совместно с международной компанией Clarivate Analytics подготовило отдельный репутационный рейтинг — Reputation World University Ranking. Он основан на двух показателях: репутация университета в области преподавания и в области исследований.

Лидером репутационного рейтинга среди российских вузов стал МГУ имени М. В. Ломоносова, занявший 45-е место среди мировых университетов.

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева в этом году поднялся на 80 позиций и занял 644 место рейтинга. "Отдельного упоминания заслуживают лидеры по темпам роста репутации, — отмечают составители рейтинга. — На первом месте по данному критерию расположился ННГУ имени Лобачевского, прибавивший сразу 117 позиций за год, на втором Воронежский государственный технический университет — плюс 86 позиций за год; на третьем Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева (плюс 80 строк в рейтинге)".

Round University Ranking — международный рейтинг вузов, оценивающий эффективность деятельности 750 ведущих вузов мира по 20 индикаторам. Он издается российским рейтинговым агентством RUR Agency с 2010 года. Цель проекта RUR — дать прозрачный, комплексный инструмент для сравнения и сопоставления вузов по всему миру для максимально широкой аудитории: абитуриентов, аналитиков, лиц, принимающих решения в области развития высшего образования как на уровне отдельных вузов, так и на национальном уровне.

Самарский университет единственный из вузов Самарской области входит в число лучших университетов мира по версии авторитетных глобальных рейтингов, среди которых рейтинг QS World University Rankings (QS), ежегодно составляемый британской компании Quacquarelli Symonds — в 2018 году университет значительно улучшил свои показатели в нем и переместился в группу вузов, занимающих позиции с 701 по 750. А также THE World University Rankings — в 2017 году университет смог существенно улучшить здесь свои рейтинговые показатели и переместиться в список вузов, разделяющих места с 601 по 800.

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Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.

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Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.

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Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)

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