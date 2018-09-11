Самарский университет улучшил позиции в репутационном рейтинге RUR

Рейтинговое агентство Round University Ranking (RUR) совместно с международной компанией Clarivate Analytics подготовило отдельный репутационный рейтинг — Reputation World University Ranking. Он основан на двух показателях: репутация университета в области преподавания и в области исследований.

Лидером репутационного рейтинга среди российских вузов стал МГУ имени М. В. Ломоносова, занявший 45-е место среди мировых университетов.

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева в этом году поднялся на 80 позиций и занял 644 место рейтинга. "Отдельного упоминания заслуживают лидеры по темпам роста репутации, — отмечают составители рейтинга. — На первом месте по данному критерию расположился ННГУ имени Лобачевского, прибавивший сразу 117 позиций за год, на втором Воронежский государственный технический университет — плюс 86 позиций за год; на третьем Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева (плюс 80 строк в рейтинге)".

Round University Ranking — международный рейтинг вузов, оценивающий эффективность деятельности 750 ведущих вузов мира по 20 индикаторам. Он издается российским рейтинговым агентством RUR Agency с 2010 года. Цель проекта RUR — дать прозрачный, комплексный инструмент для сравнения и сопоставления вузов по всему миру для максимально широкой аудитории: абитуриентов, аналитиков, лиц, принимающих решения в области развития высшего образования как на уровне отдельных вузов, так и на национальном уровне.

Самарский университет единственный из вузов Самарской области входит в число лучших университетов мира по версии авторитетных глобальных рейтингов, среди которых рейтинг QS World University Rankings (QS), ежегодно составляемый британской компании Quacquarelli Symonds — в 2018 году университет значительно улучшил свои показатели в нем и переместился в группу вузов, занимающих позиции с 701 по 750. А также THE World University Rankings — в 2017 году университет смог существенно улучшить здесь свои рейтинговые показатели и переместиться в список вузов, разделяющих места с 601 по 800.