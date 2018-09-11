Защита анестезиолога, признанного виновным в смерти пятилетнего пациента, пытается обжаловать приговор

Во вторник, 11 сентября, в Самарском областном суде должна была рассматриваться апелляционная жалоба на приговор Октябрьского райсуда, вынесенный 32-летнему врачу-реаниматологу-анестезиологу Александру Шавалееву, признанному виновным в смерти пациента.
Напомним, 23 июля 2017 г. в стоматологической клинике "Практика", когда Шавалеев проводил процедуру обезболивания, скончался пятилетний пациент.
В суде первой инстанции врач, которого обвиняли в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей, полностью признал вину. Он просил прощения у родителей погибшего мальчика, и даже выплатил им компенсацию морального вреда 50 тыс. руб., о которой они не заявляли.
Суд приговорил Шавалеева к двум годам ограничения свободы, а также на полтора года запретил ему вести медицинскую практику.
Защита осужденного оказалась недовольна таким решением суда и обжаловала его, приложив к жалобе заключение из Санкт-Петербургского педиатрического института о том, что в этом случае врач в смерти ребенка не виноват. Из-за неявки адвоката на рассмотрение его же жалобы, заседание перенесли.
"Защита Шавалеева не определилась со своей позицией: то ли добивается оправдания своего клиента, то ли не согласна с приговором в части запрета на медицинскую практику", — пояснил участвовавший в деле прокурор Артур Оганесян.
Как стало известно со слов осужденного, на данный момент он продолжает работать и в клинике Самарского медуниверситета, и в стоматологической клинике.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.