Защита анестезиолога, признанного виновным в смерти пятилетнего пациента, пытается обжаловать приговор

Во вторник, 11 сентября, в Самарском областном суде должна была рассматриваться апелляционная жалоба на приговор Октябрьского райсуда, вынесенный 32-летнему врачу-реаниматологу-анестезиологу Александру Шавалееву, признанному виновным в смерти пациента.

Напомним, 23 июля 2017 г. в стоматологической клинике "Практика", когда Шавалеев проводил процедуру обезболивания, скончался пятилетний пациент.

В суде первой инстанции врач, которого обвиняли в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей, полностью признал вину. Он просил прощения у родителей погибшего мальчика, и даже выплатил им компенсацию морального вреда 50 тыс. руб., о которой они не заявляли.

Суд приговорил Шавалеева к двум годам ограничения свободы, а также на полтора года запретил ему вести медицинскую практику.

Защита осужденного оказалась недовольна таким решением суда и обжаловала его, приложив к жалобе заключение из Санкт-Петербургского педиатрического института о том, что в этом случае врач в смерти ребенка не виноват. Из-за неявки адвоката на рассмотрение его же жалобы, заседание перенесли.

"Защита Шавалеева не определилась со своей позицией: то ли добивается оправдания своего клиента, то ли не согласна с приговором в части запрета на медицинскую практику", — пояснил участвовавший в деле прокурор Артур Оганесян.

Как стало известно со слов осужденного, на данный момент он продолжает работать и в клинике Самарского медуниверситета, и в стоматологической клинике.