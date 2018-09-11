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Футбол Спорт

Lada 4×4 за первый гол ЧМ на "Самара Арене" доехала до Александара Коларова

БЕЛГРАД. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 11 сентября, в Белграде чрезвычайный и полномочный посол России в Сербии Александр Чепурин передал ключи от автомобиля Lada 4×4 капитану сборной Сербии по футболу Александару Коларову. Внедорожник - приз за первый гол, забитый в ходе ЧМ-2018 на "Самара Арене".

В церемонии также участвовали торговый представитель России в Сербии Андрей Хрипунов, учредитель ООО "Русауто" Чейич Желько и генеральный директор ООО "Русауто" Андрей Гречухин.

Напомним, сербский защитник Александар Коларов, стал лучшим игроком матча Сербия — Коста-Рика, прошедшего на "Самара Арене", а также автором единственного мяча, забитого в игре. После матча глава Самарской области Дмитрий Азаров вручил игроку сертификат на автомобиль Lada 4×4.

Дмитрий Азаров вручил Александару Коларову сертификат на Lada 4×4 Дмитрий Азаров вручил Александару Коларову сертификат на Lada 4×4
Защитник сборной Сербии Александар Коларов, ставший автором единственного мяча в матче с Коста-Рикой на "Самара Арене", получил из рук главы Самарской области Дмитрия Азарова сертификат на автомобиль Lada 4×4.

"Посоветовавшись с самарскими болельщиками, мы определились, что игроку, который забьет первый мяч на нашем стадионе, будет вручен приз. И вы знаете, что этот мяч забил футболист сборной Сербии Коларов. Ему мы вручили сертификат на вазовскую модель "4×4". Он был очень рад, и вся команда восприняла это с воодушевлением. Я уверен, что автомобиль будет напоминать ему и о нашем городе, и об этом замечательном голе, который был забит на "Самара Арене", — рассказал Дмитрий Азаров после матча.

Встреча сборных Сербии и Коста-Рики стала одной из самых посещаемых на чемпионате — на ней присутствовало 41 432 зрителя при вместимости стадиона 44 918. Александар Коларов так прокомментировал свои впечатления от игры: "Атмосфера потрясающая. Как будто играем в Сербии".

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