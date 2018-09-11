У полуострова Серный из Волги подняли утонувшего мужчину

В Красноглинском районе Самары утром 11 сентября спасатели нашли тело утонувшего мужчины. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

Мужчина пропал еще 8 сентября на полуострове Серный в районе базы отдыха "Ивушка" на реке Волге. Родственники искали его самостоятельно, но безрезультатно. К расследованию происшествия привлекли полицию. Как выяснилось, последний раз пропавшего видели заходящим купаться в воду.

В 14:20 спасатели подняли утонувшего на поверхность с глубины 8 м в 60 м от берега. Погибшего передали сотрудникам МВД.